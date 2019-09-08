Şehit Fethi Bey'in sandukası yerine döndü

İzmir'in işgali sırasında, Yunan subayının 'Yaşasın Venizelos' diye bağrılması emrine uymayarak şehit edilen Miralay Süleyman Fethi Bey'in sandukası, 38 yıl sonra kendi yerine taşındı.

Sandukanın asıl yerine taşınması için girişimlerde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk-İslam Arkeolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Ürer, Süleyman Fethi Bey'in Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Süleyman Fethi Bey'in, Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda aktif görev aldığını anımsatan Prof. Dr. Ürer, kahraman subayın ciddi rahatsızlıklar geçirdiğini ancak 1918 yılında İzmir 4. Kolordu Asker Alma Şubesi Komutanlığına getirildiğini vurguladı.

Sen takmadın ki sen sökesin

Şehit Fethi Bey'in 15 Mayıs 1915'te Yunan işgali sırasında tutuklandığını ifade eden Prof. Dr. Ürer, şunları anlattı: "İşgal sırasında Türk subayları rıhtımda toplanmıştı. Bir Yunan subayı, Türk subaylarının önünde duruyor ve Yunanistan'ın eski başbakanı, Megali İdea'nın mimarı Elefterios Venizelos'a ithafen 'Zito Venizelos (Yaşasın Venizelos)' diye bağırmasını emrediyordu. Sıra Fethi Bey'e gelince o, emri yerine getirmedi. Yunan subayı birkaç kez emretse de söylemedi. Bunun üzerine Fethi Bey'in omuzlarındaki albaylık apoletlerini sökmek istedi. Fethi Bey, Yunan subayın elini itti ve o hafızalara kazınan sözleri söyledi, (Onları sen takmadın ki sen sökesin). Bunun üzerine Yunan subayının emriyle Fethi Bey defalarca süngülendi. Dönemin resmi yazışmalarından anlaşıldığına göre Fethi Bey yaralı olarak İtalyan Hastanesine kaldırıldı ve 23 Mayıs 1919'da şehit oldu."

38 yıllık hasret sona erdi

Prof. Dr. Ürer, Şehit Fethi Bey'in, vefatının ardından Emir Sultan Türbesi haziresine defnedildiğini, 1981 yılında yapılan başvuru üzerine naaşının Narlıdere'deki askeri şehitliğe, mezar taşları ve sandukasının ise kırık vaziyette Agora Örenyeri'ne nakledildiğini dile getirdi.

2010 yılında Smyrna / Agora Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy tarafından bir araya getirilen sanduka ve mezar taşlarının ören yerinde sergilenmeye başlandığını belirten Ürer, şu bilgileri aktardı: "Son yıllarda gerekli düzenlemeler yapılarak ziyarete açılan Emir Sultan Türbesi'nin haziresinde yapılan incelemelerde Şehit Fethi Bey'in ilk defnedildiği yer tespit edildi. Boş halde muhafaza edilmiş olan bu alana en azından mezar taşları ve sandukanın asıl yerine ahde vefa duygusuyla iade edilmesini istedik. Üniversite olarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna nakil için başvurduk. Olumlu sonucun ardından ikinci ve kalıcı bir restorasyonla sağlamlaştırılan sanduka ve şahideler Agora Örenyeri Kazı Başkanlığının desteğiyle Emir Sultan Türbesi'ne nakledildi ve ilk defin yerinde ziyarete açıldı. Belki bir gün naaşın da Emir Sultan Türbesi'nde yer alan sandukaya tekrar defnedilmesi, geçmişte yapılan önemli bir hatanın telafisi olacaktır." n AA