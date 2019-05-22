Şekerler Fatma Başkan'dan

Balçova'daki ramazan etkinlikleri bu yılda nostaljik eğlencelere sahne oluyor.

Şekerler Fatma Başkan'dan
22 Mayıs 2019 Çarşamba 16:44

Belediyenin önündeki Cumhuriyet Meydanı ile Adalet ve Demokrasi Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde; Hacivat ve Karagözlü Hayal Perdesi, Orta Oyunu, Sihirbaz, Mesneviler ve Türk Sanat Müziği Korosu sahne alıyor. Eski ramazan eğlencelerini günümüz sosyal yaşantısına uyarlanmış anlatımlar ile buluşturan etkinlikleri tüm Balçovalılar keyifle izliyor.

Gösterilerin sonunda pamuk helva, macun şeker ve şerbet gibi unutulmaya yüz tutmuş tatların dağıtılması ise çocukların en çok mutlu olduğu anlar oluyor. Zaman zaman çocuklara kendi elleri ile şeker yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "İnsanların eğlenmesine, yüzlerinde tebessüm oluşmasına vesile oluyoruz. Bunun yanında çocuklara da tarihi ve kültürel zenginliklerimizi aktarmış oluyoruz" diye konuştu.

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