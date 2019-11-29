Selçuk, en yeşil okulu seçecek

Efes Selçuk, çevre bilinci ve geri dönüşüm konusunda önemli bir adıma ev sahipliği yapıyor.

"Yeşil Okul Yarışması" ile ilgili Efes Selçuk Belediyesi, ilçe kaymakamlığı, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve ilgili firmalar arasında imzalanan protokole göre, geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları, atık piller ve yağlar öğrenciler tarafından okullarındaki toplama ekipmanlarında 29 Mayıs 2020'ye kadar toplanacak. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmenin ardından, toplanan atık miktarı öğrenci sayısına bölünerek, dereceye giren ilk üç okula hediyeler verilecek. Birinci olan okula yeşil bayrağın yanı sıra bahçe tipi dev satranç takımı, ikinci olan okula masa tenisi (raketleri ve toplarıyla), üçüncü olan okula tenis oynama alanı (çıkarılabilir file, raketleri ve toplarıyla) hediye edilecek. Kazanan okullara hediyeleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde verilecek. Atık toplamaya 2 Aralık Pazartesi günü başlanacak. Yarışma sürecinde ilgili firmalar ve okullar arasındaki koordinasyon Efes Selçuk Belediyesi tarafından kurulacak. Belediye kentte eğitim veren 29 okulun öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik kaynağında ayrı toplanan tüm atıklar hakkında eğitim faaliyetleri düzenlemek, bilgilendirme afiş ve broşürlerinin dağıtımını organize etmek görevini de üstlenecek.

Çevre bilinci

Geri dönüşüm ve çevre bilincinin çocuklara ve gençlere kazandırılmasını hedefleyen projenin paydaşlarından biri olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Dünyayı, dünyanın kaynaklarını hızla tüketiyoruz. Zaman zaman bilinçsizliğe varan bu tüketimin daha bilinçli yapılması için hepimize bazı görev ve alışkanlıklar düşüyor. Bu alışkanlıkları en iyi edinebilecek olanlar da çocuklarımız ve gençlerimiz. Yeşil Okul Yarışması'nı çok önemsiyoruz. Bu yarışma sonunda Efes Selçuk kazanacak. Daha da önemlisi kazanan doğa olacak" dedi.