Selvitopu'na İYİ Parti'den tebrik ziyareti

Karabağlar'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Millet İttifakı olarak seçimlere CHP ile birlikte giren İYİ Parti'nin Karabağlar İlçe Başkanı ve Yönetimi, Başkan Muhittin Selvitopu'na tebrik ziyaretinde bulundu. Karabağlar Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete, İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hasan Yıldız, yönetim kurulu üyeleri ile İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Tarkan Fikret Çalık da katıldı.

İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Yıldız, Başkan Muhittin Selvitopu'nun tekrar Karabağlar Belediye Başkanlığı görevine seçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Seçimlerde Millet İttifakı olarak ilçede güzel bir çalışma yaptıklarını ifade eden Yıldız, Başkan Selvitopu'na bu 5 yıllık süreçte de başarı dileğinde bulundu. Yıldız ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'ta yaşadığı saldırıyı kınadıklarını belirterek Genel Başkan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Destek teşekkürü

İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hasan Yıldız ve yönetim kurulunun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise, "Seçim döneminde vermiş olduğunuz destekleriniz, katkılarınız ve emekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu işbirliği ülkemiz için hayırlı olur. Kapımız her zaman açık. Bundan sonra da güzel çalışmaları hep birlikte yaparız" dedi.

Artık seçimlerin geride kaldığını ve hizmete yoğunlaştıklarının da altını çizen Selvitopu, "Bundan sonraki süreçte, bizlere verilen emaneti en iyi şekilde taşıyacağız. 500 bin insanımıza açık şeffaf ve katılımcı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların sonunda Başkan Muhittin Selvitopu, İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Yıldız ve yönetim kuruluyla günün anısına fotoğraf çektirdi.