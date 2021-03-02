Selvitopu: Yargı kararına rağmen üniversite arazisine TOKİ yapılmak isteniyor

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, tamamının İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne ayrılmasını istedikleri Uzundere'deki 80 hektarlık alanın 42 hektarına, yargı kararlarına rağmen konut yapılmak istendiğini vurgulayarak, “Yargının iptal ettiği planların yenisi hazırlanarak askıya çıktı. Eskisiyle arasında temel anlamda fark yok. Askı sürecinde değerlendirmemizi yapıp, itiraz edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Konu çarpıtılmamalı ve kamuoyunda algı yaratmak amacıyla başka yönlere çekilmemeli. Biz hukuktan yanayız” dedi

Karabağlar Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısı, ana hizmet binasındaki meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Başkan Selvitopu'nun yönettiği toplantıya, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Şaban Çelik, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Emre Kürekçi de katıldı.

Başkan Selvitopu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Karabağlar Belediyesi'nin yapımı tamamlanan ve devam eden projeleriyle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Kibar Pazaryeri ve Belediye Hizmet Kompleksi'nin tamamlandığını ve yakın zamanda hizmete açılacağını vurgulayan Başkan Selvitopu, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi, Mobilyacılar Çıraklık Eğitim Merkezi, Tahsin Yazıcı Kültür Merkezi'nin de kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Uzundere Meydan ve Pazaryeri, Bahar Çalıkuşu Semt Merkezi projelerinin hazırlandığını ve ihaleye hazır hale geldiğini belirten Başkan Selvitopu, Kavacık Kentsel Tasarım Projesi için de İZSU'nun bölgede yürüttüğü altyapı çalışmalarının tamamlanmasının beklendiğini vurguladı.

Nakdi yardım...

Toplantıda, İzmir'de geçen günlerde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alacakları belgeyle başvurmaları halinde, 500 lira nakdi yardım yapılması oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca, İzmir Kahveciler Esnaf Odası'nın talebi doğrultusunda Karabağlar sınırlarında kahvehane ruhsatı olan ve genelgeler gereği kapalı bulunan üyelere, ruhsatlarıyla başvurmaları durumunda 700 lira nakdi yardım yapılması da kararlaştırıldı.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin pandemi başından bu yana esnaflar başta olmak üzere mağdur vatandaşların yanında olduğunu belirterek, “Bu günler dayanışmanın önemini ortaya koyuyor. Biz de üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Belediyemizin alması gereken vergi ve harçları kapalı esnafımızdan almıyoruz. Katı adık bedelini de almayan belediyelerin başında geliyoruz Ayrıca İzmir geçen günlerde bir sel felaketi yaşadı. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. O gün ve sonrasında ekiplerimiz sahadaydı. Sıkıntı yaşanan noktalara hemen müdahale edildi” dedi.

'Limit dışı borçlanmadık'

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediye Meclisi'nden gerekli olması durumunda kullanılmak üzere bankalardan borçlanma yetkisi de aldı. Bu kararın önlem amacıyla alındığını belirten Başkan Selvitopu, “Kısıtlı bir bütçeyle Karabağlar'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Karabağlar Belediyesi 7 yıldır hem borçlarını ödüyor, hem de yatırımlarına devam ediyor. Türkiye'deki birçok belediyenin aksine, hiç bir zaman limit dışı borçlanmadık” diye konuştu.

'Kırsal mahalle' talepleri kabul edildi

Meclis toplantısında, Kavacık ve Tırazlı köylerinin “kırsal mahalle” olarak kalma başvurularıyla ilgili komisyon raporları da oybirliğiyle kabul edildi. Konu bundan sonraki süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde değerlendirilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de kabul etmesi durumunda, Tırazlı ve Kavacık'ta yaşayanlar, vergi, su gibi birçok gider kaleminde indirimli tarifelerden yararlanabilecek.

Üniversitesi tartışması

Meclis toplantısında, Karabağlar Belediyesi'nin tamamının İzmir Demokrasi Üniversitesi için ayrılmasını istediği Uzundere'deki 80 hektarlık alanla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı yeni imar planları da tartışıldı. Başkan Selvitopu, yargı kararıyla iptal edilen eski planın yanı sıra, bakanlığın hazırladığı yeni planı yanyana meclis üyelerinin dikkatine sunarak, şunları söyledi:

“Bu planın neresi yeni? Yine 38 hektar üniversiteye ayrılmış. Konut bölümünde de birkaç küçük değişikliğe gidilmiş. Yani iki plan arasında temelde fark yok. Yeni planları askı sürecinde değerlendirip, itiraz edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Bir plan niye askıya çıkar? İsteyen yasal süresi içinde itiraz edebilsin diye. Belediyelerin de en doğal hakkıdır itiraz etmek. Başından bu yana alanın tamamının üniversiteye ayrılması gerektiğini söylüyorum. Bunun neresi yanlış! Burada 500 bin insanın hakkı bulunuyor. Üstelik Ortada bir yargı kararı da var . Yargı kararına rağmen TOKİ nasıl yapım ihalesine çıkıyor? Bunu anlamış değiliz. Biz hukuktan yanayız. Bize deniyor ki 'dava açmayın, bu planı kabul edin!' Bir dayatmayla karşı karşıyayız. Mahkeme kararları dikkate alınarak yeni bir plan önerisi gelseydi, ciddiyetle değerlendirirdik. Ancak böyle bir yaklaşım yok. Ayrıca Karabağlar Belediye Meclisi'nin 2018 yılında oybirliğiyle aldığı ve alanın tamamının üniversiteye ayrılmasını isteyen kararı da var. Belediye başkanı olarak bu kararın takipçisi olmak zorundayım.”