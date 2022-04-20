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Sığınakta prova yapan Ukraynalı çocuklar İzmir'de dans edecek

20 Nisan 2022 Çarşamba 15:08

Rusya'nın saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Ukraynalı çocuklar, sığınakta prova yaptıktan sonra 23 Nisan için İzmir'e geldi. Çocuklar 23 Nisan'da İzmir'de dans edecek ve ülkelerinin kültürünü sergileyecek

Rusya'nın saldırıları nedeniyle sığınakta prova yapmak zorunda kalan dans topluluğundaki Ukraynalı çocuklar, 23 Nisan için geldikleri İzmir'de ülkelerinin kültürünü sergileyecek.

Konak Belediyesi, bir süre önce Hmelnitski bölgesinde yaşayan Ukraynalı çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle Türkiye'ye davet etti. İzmir'den aldıkları çağrıyla mutluluk yaşayan dansçı çocuklar, Rusya'nın saldırıları nedeniyle provalarını da sığınakta yaptı.

İzmir'e önceki gün gelen 8-16 yaş arasındaki 28 Ukraynalı çocuk, savaştan biraz da olsa uzaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yaklaşık 1 hafta boyunca İzmir'i gezecek olan çocuklar, bu kez gösterilerini savaştaki ülkeleri için sunacak.

"Burada çocuklarımız sığınaklara gitmek zorunda kalmıyorlar"

Dans eğitmeni Valentina Mangzii,  Ukrayna'nın bütün bölgelerinde hava saldırıları olduğunu ve durumun gittikçe kötüye gittiğini söyledi.

Sirenlerin çaldığını telefonlarındaki uygulamadan takip ettiklerini anlatan Mangzii, "Alarmı görünce yakınlarımızı arayıp hemen sığınaklara gitmesini söylüyoruz çünkü füzenin nereye düşeceğini bilmiyoruz. Bütün şehirler tehlike altında. Dün Lviv'e 5 füze düştü." diye konuştu.

Yetişkin erkeklerin ülkeden dışarı çıkmalarının yasak olduğunu hatırlatan Mangzii, buradaki çocukların baba ve annelerinin gönüllü olarak askerlere destek olduğunu dile getirdi.

Dans topluluğundan 16 yaşındaki Kateryna Bondar ise İzmir'de oldukları için mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ukrayna'nın kültürünü sergileyerek ülkeleri için mücadele edenlere destek vermek istediklerini aktaran Bondar, "Bu, Türkiye'ye ilk gelişimiz değil ama İzmir'e ilk kez geliyoruz. 2016-2018 yıllarında Tekirdağ'a geldik ve orada ailelerin evlerinde kaldık. Hala onlarla iletişim kuruyoruz. Savaş ilk başladığında Tekirdağ'da kaldığım aile benimle irtibata geçti ve beni misafir edebileceklerini söylediler." diye konuştu.

Topluluktan 9 yaşındaki Ivan Mangzii ise Türkiye'de güvende olduklarını söyledi.

Dans ederken kendini mutlu hissettiğini aktaran Mangzii, "Davet alınca çok sevindik ve hemen sığınaklarda provalara başladık. İzmir'de dans ederek kültürümüzü göstereceğiz. 23 Nisan'a katılacağımız için çok mutluyuz. Türkiye'deki ve bütün dünyadaki tüm çocuklara barış armağan edeceğiz." sözlerine yer verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #ukraynalı çocuklar #23 nisan #sığınakta prova #ukrayna #savaş
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