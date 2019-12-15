Şilili kadınların danslı protestosuna İzmir'den destek

Şili'de feminist örgüt Las Tesis'in kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto için başlattığı danslı protestoya, İzmir'de bir grup kadın da destek verdi. 

Şilili kadınların danslı protestosuna İzmir'den destek
15 Aralık 2019 Pazar 17:14

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, gözlerine siyah bant çekip, protesto için yazılan sözleri Türkçe ve İspanyolca söyleyerek dans etti. Dans sırasında okunan bazı sözlerin suç teşkil ettiğini söyleyen polis, katılımcılara uyarılarda bulundu. Uyarıyı dikkate almayan kadınlar gösteriyi tamamlayıp buradan ayrıldı. Şilili feminist grup Las Tesis'in, kadın cinayetleri, cinsel saldırı ve istismar olaylarını protesto için 25 Kasım'da Şili Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği danslı protesto bazı Avrupa ülkelerine de yayılmış, İstanbul ve Ankara'da da gösteriler yapılmıştı.


Kaynak: AA
Önceki Haber
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Sonraki Haber
İzmir'de eşi tarafından darbedildiği iddia edilen kadın hayatını kaybetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.