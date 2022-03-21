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Sokak hayvanlarına sıcak yuva

Güzelbahçe Belediyesi, ilçe genelinde bulunan parklara ve belirlenen alanlara köpek yuvaları monte etmeye başladı

Sokak hayvanlarına sıcak yuva
21 Mart 2022 Pazartesi 10:44

Havaların aşırı soğumasıyla, sokak canlarının daha sıcak ortamlarda barınmasını sağlayacak köpek evlerinin montajına başlandı. Hayvan severler ve vatandaşların talepleri üzerine belirlenen noktalara konulmaya başlanan köpek evleri, modern görünümüyle dikkat çekiyor. Ekipler 20 adet yuvayı, ihtiyaç önceliğine göre Güzelbahçe’nin çeşitli bölgelerine dağıtmaya başladı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Can dostlarımız bizim en yakın komşularımız. Bu soğuk havalarda sokakta yaşayan can dostlarını yuvalar sayesinde sıcak bir ortama kavuşturmuş olacağız. Gelen taleplere göre ekiplerimiz park ve uygun yerlere montajını yapıyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda gelen yoğun talepleri sırasıyla karşılıyoruz. Yeni alımlarda taleplere göre dağıtımını yine yapacağız. Güzelbahçe Belediyesi olarak, aynı yaşama paylaştığımız sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını talep ediyoruz” dedi.

Etiketler; #güzelbahçe #sokak hayvanları #yuva #köpek
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