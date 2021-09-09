Soyer: 9 Eylül, emperyalizmin zincirlerinin kırıldığı gündür

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9 Eylül Resepsiyonu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in ev sahipliğinde yapıldı. Gecede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül'ün emperyalizmin zincirlerinin kırıldığı gün olduğunu söyledi

İzmir'in kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 9 Eylül Resepsiyonu, geniş bir katılımla yapıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen resepsiyonda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer konukları birlikte karşıladı.

“Dünya halklarına örnek bir destan yazıldı”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı konuşmada 9 Eylül'ün sadece İzmir’in değil, memleketin esaretten kurtuluşunun yıldönümü olduğunu söyledi. Bu önemli tarihin Cumhuriyetin kurtuluştan kuruluşa uzanan yolunda en önemli dönüm noktası olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “9 Eylül, kahraman atalarımızın dünya halklarına örnek bir destan yazdığı ve emperyalizmin zincirlerinin kırıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, İzmir’in kurtuluşu sonrası Konak Meydanı’nı hınca hınç dolduran İzmirlilere hitap ederken söylediği sözleri hatırlayalım: 'Bu başarı milletindir' Bu sözler, yazılan kurtuluş destanının tarifidir. Asla aşılamaz denilen engellerin nasıl aşıldığının mükemmel bir tevazuyla ortaya konmasıdır” dedi.

“Bağımsızlık mücadelemiz zaferle neticelendi”

İzmir'in, 9 Eylül ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun anahtarı olduğunu, bu nedenle çok şanslı ve gururlu olduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şu ifadeleri kullandı: “İzmir, tıpkı 9 Eylül’de olduğu gibi tarih boyunca da bulunduğu coğrafyanın kaderini belirlemiş ve geleceğine yön vermiştir. Bağımsızlık mücadelemizin zaferle neticelendiği İzmirimizin bu misyonunu, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandırarak daha da ileriye taşımaya kararlıyız. 9 Eylül’ün 99’uncu yılını olanca heyecanımız ve büyük bir coşkuyla kutluyor; bu zaferi bizlere yaşatan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğimize, bıraktıkları mirasa sonuna kadar sahip çıkacağımıza ve toz kondurmadan gelecek kuşaklara emanet edeceğimize söz veriyorum”

Konuşmanın ardından Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Başkan Soyer'e çiçek verdi. Gece İzmir Marşı'nın okunması ile sona erdi. Konuklar ellerinde Türk bayrakları ile marşa eşlik etti.

Kimler katıldı?

Programa İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve eşi Şafak Sivri, CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve eşi Selin Bakan, Bedri Serter, Kani Beko ve eşi Müberra Beko, Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve eşi Dilek Mayatürk Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve eşi Figen Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve eşi Müyesser Özuslu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Figen Selvitopu, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile eşi Ufuk İduğ, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile eşi Aylin Sandal, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile eşi Seçil Gürbüz, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile eşi Nesrin Kırgöz, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile eşi Aslı Kayalar, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ile eşi Nilüfer İnce, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve eşi Fatma Yetişkin, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve eşi Teoman Erdoğan, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve eşi Necibe Turan, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılıç, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Nato Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, sendika temsilcileri, meslek odaları temsilcileri, kentteki üniversitelerin rektörleri ve çok sayıda davetli katıldı.