Soyer'den Basmane Çukuru açıklaması: 2022 içinde çözeceğiz

Basın temsilcileriyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Basmane Çukuru’nu 2022 içinde çözeceğiz. TMSF başkanımıza 4 kere gittik, birçok görüşme yaptık. Basmane Çukuru’nu bir çıban başı olarak görüyorum, yıllardır o çukurun orada devam etmesi utanç kaynağı. Bu şehrin bir insanı bir yöneticisi olarak bu durumdan utanıyorum. 2022’de bu şehri bu utançtan kurtaracağız”

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki basın temsilcileriyle kahvaltıda buluştu. Basın buluşmasında 2021 yılına yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Soyer, 2022 yılına hedeflerine dair de açıklamalarda bulundu. Çok yoğun bir 3 seneyi geri bıraktıklarını belirten Başkan Soyer, “Pandemi, deprem, ekonomik kriz…. Şimdi bunları geride bırakıp yeni bir yıla giriyoruz bunun heyecanı ve iyimserliğiyle sizlerle beraber olmak istedim. Umutlarımızı büyüteceğimiz, geleceğe çok daha güzel yürüyeceğimiz bir yıl olsun” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Soyer, Kasım ayında 12 buçuk milyar liralık bütçe yapmıştık. Önümüzdeki aydan itibaren nasıl seyredeceği ile ilgili kaygılarımız var. Hala belirsizlik devam ediyor. Kur aşağı indi ama ne kadar sürebileceğiyle ilgili kuşkular var. Yaşayıp göreceğiz, bir şey söylemek mümkün değil. Kasımda yaptığımız bütçe bugün aynı noktada değil” diye konuştu.

“2022’de bu utançtan kurtulacağız”

Basmane Çukuru ve atıl durumda olan Hilton Oteli ile ilgili ise Başkan Soyer, “Hilton’la ilgili uzun zamandır müzakere süreci devam ediyor. Bizim hissemizin gücünden yararlanarak oradaki tıkanmışlığı aşmaya gayret ediyoruz. Sonuna yaklaştığımızı söyleyebilirim. 2022 içinde bunu sonuçlandıracağız. Basmane Çukuru’nu da 2022 içinde çözeceğiz. TMSF başkanımıza 4 kere gittik, birçok görüşme yaptık. Basmane Çukuru’nu bir çıban başı olarak görüyorum, yıllardır o çukurun orada devam etmesi utanç kaynağı. Bu şehrin bir insanı bir yöneticisi olarak bu durumdan utanıyorum. 2022’de bu şehri bu utançtan kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

Hedef: 2030’daki Expo

İzmir’in Expo süreçleriyle ilgili de Başkan Soyer, “Kentlerin önemi çok daha fazla artacak, kentler arası rekabet artacak. Biz İzmir için iade-i itibar peşindeyiz. Uluslararası alanda kent diplomasisi üzerinden bir çalışma yürütüyoruz. Almanya’da 5 tane İzmir ofisi açtık. Başka ülkelerde de açıyoruz, açmaya devam edeceğiz. İzmir’i dünyaya tanıtmak istiyoruz. 2026 Expo’sunu aldık, ev sahipliği yapacağız. Ama asıl büyük EXPO olan 2030 Expo’suna başvuru yaptık. Ancak Cumhurbaşkanının, şehri adaylıkta desteklemesi gerekiyor. Henüz buna sahip değiliz. Başvuruyu yaptık, bu başvurunun Cumhurbaşkanının desteğiyle iletilmesi gerekiyor. Bundan vazgeçmeyeceğiz. 2026’daki Expo tematik, İzmir’in tanıtımı ile ilgili katkı yapacaktır ama asıl hedefimiz 2030’daki Expo… 2022’de Terra Madre’ye ev sahipliği yapacağız. Travel Turkey’i yaptık, üç gün sürdü. Bu üç günün etkilerini araştırdık. O gün tesadüfen taksiciler odasının bir lansmanı vardı, ENTaksi olarak bildiğiniz bir uygulama. Bir gün içinde bu şehirde ne kadar yolculuk yapıldığını görüyorsunuz. Fuar sürecinde taksicilerin cirolarında net yüzde 26’lık bir artış olmuş. Fuarların çok büyük katkıları oluyor bu şehre… O nedenle yurtdışı etkinlikleri, Expo ile yaptığımız çalışmalar bir bütün olarak bu şehrin bir adım öteye gitmesinde öncü olacaktır. Bu şehirde ne kadar güzel yaşadığımızı söylersek söyleyelim bunun cebimize yansıyan bir durumu yok. Bütün mesele bunları dünyaya duyurmak oluyor” açıklamalarında bulundu.

2023’e kadar 4 buçuk milyon turist

“İki yıl içinde İzmir’in nüfusu kadar turisti İzmir’de misafir etmeyi hedefliyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Soyer, “Yapacak birçok çalışmamız var. Nisan’da Midilli seferlerini başlatıyoruz, Mayıs’ta cruise gemisi gelecek. Niyetimiz haftada 3 Kurvaziyer gemisinin İzmir’e gelmesini sağlamak. Özetle 4 buçuk milyon turist hedefine 2023 sonuna kadar ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“Güler yüzlü siyaset istiyoruz”

Açıklamalarının devamında “Demokrasi 5 yılda bir sandığa gidip oy vermek değil, farklılıkların bir arada olması demek” diyen Başkan Soyer, “Merkez Bankası başkanına attığı bir tweet yüzünden soruşturma açıldı. Kutuplaşmadan ayrışmadan yorulduk. Farklılıklarımızla bir arada yaşamayı binlerce yıl başarmış bir milletiz, bunu tekrar hatırlamamız lazım. Bunun için demokrasiyi yeşertmemiz, demokrasiyi dijitalleştirmemiz lazım. Bir arada yaşamanın güzelliğini yeniden keşfetmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bizim birbirimize ihtiyacı var. Afetler yaşanırken kimin aklına geliyor o AKP’li o CHP’li diye. Böyle yaşamak için niye felaket olsun, felaket olmadan da bunu başarmak mecburiyetindeyiz. Artık ötekileştirmelerden yorulduk. Ben de şahsen yorgunum, herkes de yorgun. Bunun bir sonu yok, varacağı bir yer yok. Varsa da kötü yerler. Oraya gitmek istemiyoruz. Ben bundan şikayet etmekten bıktım, bunu değiştirmek için uğraşıyorum. Dilimizi değiştirmek mecburiyetindeyiz. Birbirimizi kırıcı sözlerden uzak durmak mecburiyetindeyiz. Güleryüzlü siyaset yapmak istiyoruz, bize ‘sırıtık surat’ diyorlar. Asık suratla mı yapalım siyaseti? Hepimiz bu milleti seviyoruz, bu memleketin iyiliği için bir şeyler yapmak istiyoruz. Özetle bu siyasetin terk edilmesi lazım. Bunu yapmak için elimizden nen geliyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm 2022’de İzmir’e damga vuracak

Başkan Soyer konuşmasının sonunda ise şunları kaydetti:

İzmir’de Bakanlığın benim bildiğim kentsel dönüşüm çalışması yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm modeli; vatandaşı müteahhide ezdirmeyen, müteahhit ve vatandaş arasında köprü vazifesini kuran bir model. 2022’de birçok alanda kentsel dönüşüm çalışmamız var. Özetle kentsel dönüşüm 2022’de İzmir’e damga vuracak başlıklardan olacak. Kentsel dönüşüm konusunda yeni modellerimiz de var. Hiçbir kentte gündeme gelmemiş yeni modeller var, şimdilik sürpriz olarak bırakmak istiyorum.

İzmir depremde olağanüstü bir sınav verdi, biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak canla başla çalıştık ama İzmirli de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yalnız bırakmadı. 1 Ocak’tan itibaren yeni bir kampanya başlatacağız. Derinleşen yoksulluk nedeniyle büyük bir çaresizlik, yoksulluk tablosu var. İzmir de bundan nasibini alıyor. İzmirlinin birbirine el uzatması gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak önceliğimizi sosyal destek programlarına ayırmaya karar verdik ama yetmez. İzmirlilerin el el vermesi ve bu yoksulluktan etkilenen vatandaşlara sahip çıkması lazım. Destek verin bu hikayeyi büyütelim. Yoksulluk derinleşiyor, buna seyirci kalamayız. Dinimizde söylenen ‘komşun açken tok yatılmaz’ ifadesi ne kadar değerliymiş. 2022’de başlatacağımız bu kampanyaya destek vermenizi bekliyorum.