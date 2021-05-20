Soyer: Kemeraltı'nı pırıl pırıl yapacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hem altyapısı hem de görüntüsüyle yenilenen tarihi Kemeraltı çarşısının simge mekanlarından Havra Sokağı'nda incelemelerde bulundu. Esnafla sohbet eden ve alışveriş yapan Başkan Soyer, “Kemeraltı'nı pırıl pırıl yaparak yeniden dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezine dönüştüreceklerini, tarihi çarşıyı dünyanın vitrinine koyacaklarını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırmak ve bölgenin cazibesini artırmak için başlattığı projenin bir parçası olan Havra Sokağı'nda tamamlanan çalışmaları inceledi. Başkan Soyer'e eşi Neptün Soyer ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan da eşlik etti. Esnaf, Havra Sokağı’nın özgün atmosferini ortaya çıkaran ve aynı zamanda bölgedeki altyapıyı yenileyen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Yurttaşlarla sohbet eden Başkan Soyer, esnafın sorunlarını da dinledi. Alışverişini de Havra Sokağı esnafından yaptı.

“Çok emek verdik”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Havra Sokağı'nda önemli çalışmalar yaptığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Sokağın altyapısı olduğu gibi değiştirildi. Cephe sağlıklaştırması, üst örtüsü yapıldı. Buradakiler Kemeraltı'nın bütünü ile ilgili yapacaklarımızın ilk pilot uygulaması” dedi. Çalışmalara en zor yerden başladıklarını ifade eden Başkan Soyer, Tarihi Kemeraltı çarşısının İzmir'in göz bebeği olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kemeraltı, İzmir'i ayaklandıracak, şaha kaldıracak olan yerdir. Buradaki çalışmalara çok özen gösteriyoruz. Çok emek verdik, vermeye devam edeceğiz. Kemeraltı'nı pırıl pırıl yapacağız ve dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezini yine dünyanın vitrinine koyacağız. Konak Belediye Başkanımız, Esnaf Derneği Başkanımız ile işbirliği çerçevesinde çalışıyoruz. Bu işbirliğinin de yol almamızı kolaylaştırdığını söylemek isterim.”

“Günlük alış veriş yapan kişi sayısı 80 binleri buluyor”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da Havra Sokağı'nın İzmir'in en aktif alışveriş alanlarından biri olduğunu, günlük alış veriş yapan kişi sayısının 80 binleri bulduğunu açıkladı. O nedenle özellikle Kemeraltı'ndaki değişiminin bu sokaktan başlamasının çok önemli olduğunu kaydeden Batur, “Sayın başkanıma ve çalışma arkadaşlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir değişim başlayacaksa en sıkıntılı yerden başladı ve Kemeraltı'nın her tarafına yayılacak. Kemeraltı dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi. İzmir için çok önemli bir adres. Başkanımız göreve geldiğinden bu yana hassas olarak üzerinde durduğu alanlardan biri. Biz de birlikte bu alanın daha iyi bir noktaya gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin de esnafın çalışmalardan çok memnun kaldığını belirtti. Girgin, Kemeraltı'nın hiç bir dönem bu kadar gündemde kalmadığını ifade ederek, Soyer'e teşekkür etti.

Havra Sokağı'nda neler yapıldı?

Havra Sokağı'ndaki geniş kapsamlı çalışmalar sonucunda içme suyu şebekeleri, enerji, iletişim ve aydınlatma hatları da iyileştirildi. 136 metrelik sokakta yağmur suyu ve atıksu ayrıştırıldı. Mevcut asfalt sokak döşemesi sökülüp yerine yaklaşık 800 metrekare granit ve bazalt doğal taşlar ile zemin döşemeleri yenilendi. İşgaliye sınırları 110 santimetre olarak belirlendi. Kuru gıda, manav ve kıyafet türü ürünler için 62 doğal ahşap malzemeden ürün satış standı yapıldı. 60 adet mafsallı, hareketli ve ışıklı tente takıldı. 60 tarihi bölgeye özgü hazırlanan Kentsel Tasarım Rehberiyle uyumlu, metal taşıyıcılı ve metal çerçeveli, doğal ahşap tabela yapıldı. Sokak aydınlatmaları yenilendi. Sokağa, yanmaz, geçirgen, sokak silüetini koruyacak malzemeden 900 metrekare üst örtü yapıldı. Havra Sokağı’ndaki çalışmalar 3,5 milyon liraya mal oldu.