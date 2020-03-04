Srebrenitsalı kadınlardan Başkan Sengel'e ziyaret

Bosna Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Naza Cucak Hayredinovic ve dernek üyeleri Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i ziyaret etti.

Büyük acıların yaşandığı topraklardan gelen kadınların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sengel, kadınların gücüne inandığını söyledi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Selçuk Ephesus Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği'nin misafiri olarak Efes Selçuk'a gelen İzmir Bosna Sancak Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Gül ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bosna Srebrenitsa Anneleri Derneği üyeleri ile Başkan Sengel'i ziyaret ettiler. Samimi bir havada geçen ziyarette Başkan Sengel; " Geçmişe dair çekmiş olduğunuz sıkıntıları biliyoruz. Bosna'ya dair yüreğimizi sızlatan birçok gerçek bizi size daha çok bağlıyor. Son zamanlarda Türkiye'de aldığımız kötü haberler de buna eklenince savaşın ne kadar felaket bir şey olduğunu tekrar anlıyoruz. Kardeşliğin ve dostluğun da ne kadar önemli bir şey olduğunun altını çizmek istiyoruz" dedi.

Güçlü hissediyorum

Efes Selçuk'un kent tarihinde Kybele, Amazonlar, Artemis ve Meryem Ana gibi kadınların iz bıraktığını anlatan Başkan Sengel; "Bir gün birisi eline bir kalem alıyor, sınırları çiziyor. Ancak geleceğe dair umutları olan biz siyasetçilerin yapması gereken ise o sınırların hepsini silmek ve birlik ve beraberlik duygusunu daha da arttırmaktır. Yuvayı nasıl dişi kuş yapıyorsa dolayısıyla erkeklerden özür dileyerek; şunu söylemek istiyorum. Bu işi de kadınlar başaracaktır. Bu yüzden kadın gücünü gördükçe kendimi daha güçlü hissediyorum" diye konuştu. Efes Selçuk'ta bir kadın belediye başkanı ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Bosna Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Naza Cucak Hayredinovic ve dernek üyeleri misafirperverliğinden ve samimi sohbetinden dolayı Başkan Sengel'e teşekkür ederek; Efes Selçuk halkının böyle bir belediye başkanına sahip olduğu için çok şanslı olduklarını dile getirdiler.