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Süt üreticisi zamma 3 gün sevinebildi. Yeme gelen zamla şok oldu!

Çiğ Süt fiyatının 3.2 TL’den 4.7’ye çıkarılmasının açıklandığı günün ertesine yemlere fahiş zamlar gelmesi üreticiyi çileden çıkardı

Süt üreticisi zamma 3 gün sevinebildi. Yeme gelen zamla şok oldu!
02 Aralık 2021 Perşembe 11:20

Konuyla ilgili açıklama yapan Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük; “Üretici zaten 1 yıldan beri girdileri sürekli zamlı alıp sütü zararına satıyordu.

Dünyada süt üreticisi 1 litre çiğ süt fiyatıyla en az 1.5 kilogram yem alırken biz de bu oran 1 litre süt ile 1.3 kilogram yeme razı olmuşken alım gücümüz 800 gram yeme kadar düşmüştü.

Üretici çaresizlikten ineklerini kesimi göndermeye başlamıştı ki, Bakanlığımızın açıkladığı fiyat ile bir nebze rahatlamıştık. Ancak daha ertesi sabahı uygulanan beklenmedik yem zammı ile şok olduk. Sevincimiz ve umudumuz 3 gün sürdü. Yine başa döndük.

2 ekim 2021’den bugüne 2 aylık süreçte yeme ortalama %48 zam zaten yapılmıştı, yani süte 8 Aralık 2021’de uygulanacak zam daha gelmeden alınmıştı. Şimdi tekrar gelen zammın dövizdeki artışla alakası olmadığını ve hammadde stokçularının durumdan rant elde çabası olduğunu düşünüyorum.

Bakanlığımız derhal yem fiyatlarına müdahale ederek krizden fayda sağlamaya çalışan hammadde stoklayan spekülatörlerin üzerine gitmesi gerekiyor. Yoksa yarın çok geç olacak. Hayvancılığımız biterek tamamen dışa bağımlı hale geleceğiz. Bu şartlarda üretimin sürdürülmesi mümkün değil. Üreticide bıçak kemiğe dayandı” dedi.

BU ŞARTLARDA ÇİFTÇİ ÜRETEMEZ, HALKIMIZ DA TÜKETEMEZ

Türkiye tarımının uçurumun eşiğine getirilmeye çalışıldığını ifade eden Başkan Eskiyörük; seyirci kalındığı takdirde tarımda yaşanan sıkıntıların tüm sektörleri etkileyeceğine değinerek şunları söyledi:

“Kısır döngü sürekli devam ediyor. Bu zamların tüketiciye yansıması da katlanarak büyüyor. Baktığınızda son 1 yılda üreticinin girdi maliyetlerinde ortalama %80 civarında artış oldu. Ambalaj malzemelerinde ise % 100’ün üzerinde artış oldu. Üretici zarar ediyor, tüketici de raftaki fiyatlarla evine yeterince süt ve süt ürünleri alamıyor.

Derhal önlem alınmazsa ülkemiz büyük bir kaosa sürüklenecek. Yangın daha da büyüyecek ve söndürmek imkansız hale gelecek. Çünkü tarımdaki kriz her sektörü vuracak ve Türk Tarımı yıkılırsa geleceğimiz bitecek.

Biz üreticiler, Bakanlığımızın gereken müdahaleyi yarın geç olmadan yapmasını bekliyoruz”

Etiketler; #süt #süt zammı #yem zammı #tire süt #süt üreticisi
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