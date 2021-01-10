Taksiciyi bıçaklayıp, aracını da alıp kaçtılar

İzmir'de bir taksinin arkadaşına çarptığını ileri süren kişi, taksiciyi bıçakladıktan sonra aracı da alıp olay yerinden kaçtı

Taksiciyi bıçaklayıp, aracını da alıp kaçtılar
10 Ocak 2021 Pazar 09:15

Buca ilçesindeki olay Gediz Mahallesinde gece saatlerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokakta yürüyen 5 arkadaştan biri olan E.K.'ya Haluk Akbulut'un kullandığı taksi çarptı. Çarpma sonrası şoför ve grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki A.U. Akbulut'u iki kez bıçakladı ve daha sonra da taksiyi alıp arkadaşları ile olay yerinden kaçtı. 

Olayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akbulut'u hastaneye kaldırdı. 

Polis de İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yetkililerine ulaşarak, araç takip sisteminden taksinin güzergahını öğrendi. Aracın kaçış güzergahını kapatan ekipler, kaçan arkadaşları Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin orada yakaladı. 

Polis 2'si kadın 3 kişiyi emniyete götürürken, aracın içinde de taksimetrenin açık olduğunu ve 315 lira tutarının yazdığını gördü. 

Taksinin çarptığı ileri sürüyen E.K. de tedaviye alınırken, soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #taksi #bıçaklama
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