Tankerlerle gelecek suyu bekliyorlar

İzmir kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çamiçi Mahallesi'nin yaşadığı su sorunu, "taşıma su"yla giderilmeye çalışılıyor.

Özellikle yaz günlerinde su ihtiyaçları artan vatandaşlar, su tankerlerinin gelmesini dört gözle bekliyor.

Bornova ilçesine bağlı 75 hanenin bulunduğu 380 kişinin yaşadığı Çamiçi Mahallesi'nde vatandaşlar, geçen Ramazan Bayramı'ndan bu yana evlerinde suya hasret bir şekilde yaşıyor.

Yıllarca dağdan gelen kaynak suyuyla hem içme hem de kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılayan mahalleliler, haziran ayından itibaren yaşadıkları su kesintileri artınca durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesine bildirdi.

Yetkililer, çözüm olarak tankerlerle mahallenin şebekesine su takviyesi yapmaya başladı.

Tankerlerin geldiği saatlerde günde ortalama 3 saat su kullanabilen ve sıkıntı yaşayan vatandaşlar, belediyenin sorunlarına kalıcı çözüm bulmasını istiyor.

Taşıma suyla değirmen dönmez

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Dağcı, bir zamanlar çevrenin en bol su kaynaklarına sahip köyü olduklarını ama zamanla evlerinde suya hasret kaldıklarını söyledi.

Özellikle yaz gününde susuzluğun çok zor olduğunu belirten Dağcı, şunları kaydetti:

"Yetkililer 'su yetersiz geliyor, aşırı kullanıyorsunuz' diyor. Suyu kullanmadan olur mu? Sebzeler, ağaçlarımız ve fideler kuruyor. İnsanlar bile yıkanmayınca duş almayınca hastalanıyor. Eşlerimiz çamaşır, bulaşık yıkayamıyorlar. Tankerlerle, taşıma suyuyla değirmen dönmez. Bu çare değil. Bu getirdikleri su sağlıklı mı sağlıksız mı? Yetkililer gelsin sıkıntımızı yerinde görsünler. Vatandaşı mağdur etmesinler seçimden seçime de uğramasınlar."

Hasan Makas ise mahallede yaşayan anne ve babasının son 3 aydır yaşanan susuzluk nedeniyle zor günler yaşadığını ifade etti.

Vatandaşların yaşadığı sorunu çözmek için tankerle su göndermek dışında belediyelerin bir şey yapmadığını dile getiren Makas, "İnsanlar sabah kalkıyor bahçeyle uğraşacak ya da çamaşır yıkayacak su yok. Annem çamaşırları yıkamak için İzmir'e götürüyor, rezillik. Tankerlerle su getiriyorlar. İnsanlar burada duramıyor." diye konuştu.

Tanker daha Bornova'ya inmeden su bitiyor

Ramazan Şeker de yaşadıkları susuzluk nedeniyle özellikle Kurban Bayramı'nda çok zorluk yaşadıklarını, kestikleri kurbanların kanlarını uzun süre temizleyemediklerini anlattı.

Tankerlerin getirdiği suların da ihtiyacı karşılamadığını vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:

"Tankerin getirdiği 15 ton su şebekenin hattını doldurmuyor. Bu işin çaresi bulunması lazım. Ancak tanker daha Bornova'ya inmeden su bitiyor. 'Su yok, su yok, su yok'. Yetkililer bir çare bulamıyor. Yıllardır kaynak suyu akıyordu köyümüz ufaktı. Köyümüz büyüyünce yetmiyor şimdi çok mağdur durumdayız. Dağlardan derelerden içeceğimiz kadar su alıyoruz."

65 yaşındaki Tesime Ceylan ise "Su yok, hayvanlarıma su veremedim, ağaçlarım kurudu, bize bakan yok." dedi.

Belediye yeni kaynak arıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise Çamiçi Mahallesi'nin, Yamanlar Dağı'ndan kaynak suyu ile içme ve kullanma suyunu karşıladığını, yaz başı ve kışın suda sıkıntı yaşanmadığını belirtildi.

Açıklamada, "Kaynak suyu, yaz sonu azaldığı için yetersiz kalmıştır. Tanker ile su takviyesi yapılmaktadır. Yeni su kaynağı için araştırma yapılmaktadır. İZSU Genel Müdürlüğü, bölgedeki doğal kaynak sularını, özellikle yaz döneminde sıkıntı yaşanmaması için değerlendirmek için araştırma yapıyor." ifadelerine yer verildi.