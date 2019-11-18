Tarımdaki 2 temel amaç görüşüldü

İzmir'de düzenlenen 11 büyükşehir belediyesinin katıldığı "Üretimin Desteklenmesi, Planlanması ve Ürünlerin Pazarlanması Çalıştayı sona erdi.

İzmir'de 11 büyükşehir belediyesinin katıldığı ve iki gün süren tarım çalıştayı sona erdi. 11 büyükşehir belediyesinin katıldığı. "Üretimin Desteklenmesi, Planlanması ve Ürünlerin Pazarlanması" İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İzmir'in Balçova ilçesinde gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleşen çalıştayın ikinci gününde Türkiye'deki tarım sisteminin sorunlarının yanı sıra, ürünleri üreticiden tüketiciye en kısa yoldan ulaştıracak örnekleri tartıştı.

Ucuz gıdaya ulaşım

Toplantının açılışında konuşan Başkan Soyer, "Bu masada iki temel amaç güdüyoruz; kırsal kalkınma ve şehirdeki vatandaşın sağlıklı ucuz gıdaya ulaşması. Belki de bu toplantıdan tarım politikaları hatta politikasızlığıyla ilgili zafiyetlerin, ihtiyaçların ne olduğunu çıkacak" diye konuştu. Çalıştaya Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımla ilgili çalışmalar yürüten üst düzey bürokratları ve danışmanları katıldı.