Tarımsal değerlerimizi yaşatmak görevimiz

Bornova Belediyesi'nin Çamiçi Mahallesi'ndeki misket üzümü bağında hasat bereketi yaşandı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, misket salkımlarını işçilerle birlikte topladı. Başkan İduğ, Bornova'nın tarım alanında önemli değerleri barındırdığını belirterek, "Bornova'ya özgü tarımsal değerlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Bornova Belediyesi'nin Çamiçi Mahallesi'ndeki bağında 3.5 ton misket üzümü hasat edildi. Ünü Türkiye sınırlarını aşan misket üzümünün hasadını Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, işçilerle birlikte yaptı. Başkan İduğ, misket üzümünün Bornova'ya özgü önemli tarımsal değerlerden biri olduğunu belirterek, "Misket üzümü Bornova'nın kimliklerinden bir tanesi. Onu yaşatmak, devam ettirmek bizim görevimiz. İzmir milletvekilimiz Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır'ın 10 yıl önce oluşturduğu bağda yaklaşık 3 tonun üzerinde Bornova misketi ürettik. Bu bağı daha modern hale getirmek ve daha çok ürün almak istiyoruz. Geliştirmek için elimizden gelen herşeyi yapacağız. Bu değerleri kaybetmemek gerekir" dedi.



Uluslararası literatürde Bornova Misket Üzümü olarak bilinen üzümün coğrafi işaretinin alınması için çalışmalar devam ediyor. 2009 yılında kurulan Çamiçi Mahallesi'ndeki 5 dönümlük bağda, misket üzümünün yaygınlaşması için fidan üretilerek vatandaşlara da dağıtılıyor.





