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Tarlasında ölü olarak bulundu! Tefeci iddiası!

İzmir'in Torbalı ilçesinde çiftçi Kamuran Güney'in (60), tarlasında başından silahla vurulmuş cesedi bulundu. Jandarma, tefecilere borcu olduğu, bu nedenle bir süredir sıkıntı yaşadığı öğrenilen Güney'in öldürülmüş olma ihtimalini değerlendiriyor

Tarlasında ölü olarak bulundu! Tefeci iddiası!
06 Temmuz 2021 Salı 10:40

Torbalı'da evli ve 1 çocuk babası çiftçi Kamuran Güney'in sabah gittiği tarlasından dönmemesi ve aramalara da cevap vermemesi üzerine yakınları, dün saat 15.00 sıralarında yanına gitti. Güney, tarlada başından vurulmuş olarak kanlar içinde hareketsiz yatarken bulundu. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde, Güney'in başından av tüfeğiyle vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. 

Jandarmanın ifadesine başvurduğu Gülay Güney, eşinin tefecilere borcu olduğunu, bu nedenle bir süredir sıkıntı yaşadığını söyledi. Jandarma, köylülerin ifadelerinden dün köy kahvesine gelen bazı kişilerin, Kamuran Güney'in yerini sordukları bilgisine ulaştı. Başkaları tarafından vurulmuş olma ihtimali değerlendirilen Güney'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #cinayet #ölüm
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