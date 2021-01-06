Tekne motoru hırsızları yakalandı

Foça'da tekne motoru hırsızlığına karıştığı belirlenen 4 kişi takside yakalandı. Yakalananlardan 3'ü tutuklandı.

Tekne motoru hırsızları yakalandı
06 Ocak 2021 Çarşamba 09:14

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri dün gece, bir taksiyi durdurdu. Aracın bagajında yapılan aramada, 1 tekne motoru bulundu. Taksi şoförü E.M. ile Tahir Can İncetürk, Görkem Güven ve Cuma Aslantürk gözaltına alındı. Zanlıların ayrıca Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde 1 tekne motoru daha çaldığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlılardan taksi şoförü serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

Etiketler; #hırsız #tekne hırsızları #foça
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