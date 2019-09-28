Tır ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Torbalı'da, tır ile traktörün çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Tır ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
28 Eylül 2019 Cumartesi 11:23

Kemalpaşa'dan Torbalı istikametine gitmekte olan Ergün Uslu idaresindeki 35 TST 15 plakalı traktör ile Şakir Güneş yönetimindeki 35 Y 0304 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör şarampole devrilirken, tır da karşı şeride geçti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tır şoförü Güneş, Torbalı'da özel bir hastanede tedavi altına alınırken, traktör sürücüsü Uslu ve eşi Nilüfer Uslu ile çocukları Berat ve Mehmet Ali Uslu da Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mehmet Ali Uslu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Kaza nedeniyle Torbalı-Kemalpaşa kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan tırın yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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