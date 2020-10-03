Tire'de yaşlı kişiyi dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Tire ilçesinde yaşlı bir kişiden yaklaşık 20 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Tire'de yaşlı kişiyi dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı
03 Ekim 2020 Cumartesi 09:26

İlçede yaşlı bir kişiden yakını olduklarını söyleyip güvenini kazanarak 20 bin lira alan kişilerin kayıplara karıştığı şikayeti üzerine soruşturma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, olaya ilişkin 15 saatlik kamera kaydını inceledi.

Zanlıların eşkalini tespit eden polis ekipleri, Aydın-İzmir otoyolunda düzenledikleri operasyonla seyir halindeki otomobili durdurarak 2 kişiyi yakaladı. Zanlıların yanında bulunduğu tespit edilen yaklaşık 20 bin lira yaşlı vatandaşa teslim edildi.

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