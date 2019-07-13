TOKİ'nin Ödemiş konutları için kura çekilişi yapıldı

Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda 918 başvurunun olduğu Zeytinlik Yolunda yapılacak konutların kura çekilişi Ödemiş 3 Noterliği tarafından yapıldı.

Kura çekilişi şehit, engelli, emekli ve vatandaşlar kategorilerinde yapıldı. Çekilişte önce 2+1 konutların daha sonra ise 3+1 konutların çekilişi gerçekleştirildi.

Emekli kategorisinde çekilişe katılan Hüseyin ve eşi Ümmü Başoğlu, isimlerinin çıkmasıyla sevinç gözyaşı döktü.

Hüseyin Başoğlu çok mutlu olduklarını belirterek, "Tam 25 yıldan beri ev sahibi olmayı hayal ediyorduk. Nihayet 25 yıl sonra ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Ümmü Başoğlu da 25 yıldan bu yana kirada oturduklarını ifade ederek, "Allahıma dua ediyorum. Nihayet ev sahibi olduk. TOKİ sayesinde artık kendi evimizde oturacağız." diye konuştu.