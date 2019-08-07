Torbalı'da atlar ölüme terk edildi

Torbalı'da kurak bir araziye bağlanan atların yem ve su verilmeden ölüme terkedildiği iddia edildi.

İZBAN Kuşçuburun İstasyonu yakınında ikamet eden Nizam Aykır, gazetecilere yaptığı açıklamada yaklaşık bir ay önce 10 atın bölgeye bağlandığını söyledi.

Atların kim tarafından getirildiğinin bilinmediğini ve çorak bir arazide yem ve su verilmeden bağlı tutulduğunu savunan Aykır, "Atlar kuru otların dahi olmadığı tepelik alanda bir aydır bağlı tutuluyor. Hava sıcaklıklarının 40 dereceye çıktığı günlerde susuz bir şekilde bağlı tutulan atları kimin bağladığı bilinmiyor. Kaç gündür kimse ilgilenmedi. Zayıflayan atların tüyleri dökülmeye başladı. Yetkililerin bir an önce hiçbir günahı olmayan bu hayvanlara yardım etmelerini istiyoruz." dedi.