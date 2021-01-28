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Torbalı'da fabrika yangını

İzmir'in Torbalı ilçesinde, ikinci el sanayi makinelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, yandaki palet ve ambalaj fabrikalarına sıçradı. Yangının kontrol altına alındığı öğrenildi

Torbalı'da fabrika yangını
28 Ocak 2021 Perşembe 11:09

Pancar Mahallesi’ndeki Çetmen Sanayi Sitesi’nde ikinci el sanayi makinelerinin bulunduğu depoda bu sabah saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede tüm depoyu saran alevlere, ilk müdahaleyi işçiler, yangın söndürme tüpleri ile yaptı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede bitişikteki palet fabrikası ile ambalaj fabrikasına sıçradı. Fabrikalardaki işçiler tahliye edilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, ilçenin farklı yerlerinden görüldü.

Yoğun dumanın yayıldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #torbalı yangın
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