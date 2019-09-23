TSYD İzmir Şubesinden Konak Belediye Başkanı Batur'a ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi yönetimi, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u ziyaret etti.

TSYD İzmir Şubesinden Konak Belediye Başkanı Batur'a ziyaret
23 Eylül 2019 Pazartesi 15:57

İzmir şube başkanı Bahri Okumuş'un yanı sıra TSYD Genel Merkez Yöneticisi Nuri İmre, İzmir şube yöneticisi Mutlu Yılmaz ve akreditasyon sorumlusu Nuran Gani'nin katıldığı ziyarette Batur, spora olan desteklerinin artarak devam edeceğini ve çalışmalarda iş birliği içinde hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.Okumuş ise gerçekleştirdikleri organizasyonlarda bugüne kadar verdikleri destekleri için Batur'a teşekkür etti.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Yeni modanın en şık kış kombinleri
Sonraki Haber
Belediyelerdeki başarımız 2023 seçimine yansıyacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.