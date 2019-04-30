Tunç Soyer: Yatırım alanları açacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'i makamında ziyaret eden İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) yönetimi, sektör adına taleplerde bulundu. Yatırım ve üretimin önünü açmadan büyümenin mümkün olmayacağını vurgulayan Başkan Soyer belediye imkânlarının kamu yararına sonuna kadar kullanılacağını söyledi.

Yüzlerce mobilyacı esnafı ve binlerce sektör çalışanını temsil eden İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı, EXPO 2015 İzmir Genel Sekreterliği ve Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde Tunç Soyer'in başarılı çalışmalara imza attığını hatırlatan İZMOD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i çok daha ileriye taşıyacağını söyledi.

Birlikte şahlandıralım

Dünya standartlarının üzerinde mobilya üretiminin İzmir'de yapıldığını vurgulayan İZMOD Başkanı Özkoparan, sektörün önünün açılması gerektiğini ifade etti. Başkan Özkoparan, "Büyük istihdam sağladığı için önemli ülkeler kendi mobilya üreticilerini destekliyor. Mobilya, cari açık vermeyen Türkiye için önemli bir sektör. İzmir'de üreticinin önünü açarak sektörü birlikte şahlandıralım. Kentimizde en az 3 yeni Mobilya Sanayi Sitesine ihtiyaç var. Karabağlar Mobilya Sanayi Sitesinin altyapı sorunları ivedilikle giderilmelidir. Karabağlar ve Buca ilçelerinde kalan Mobilya Sanayi Sitesinin kentsel dönüşümünde Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonuna ihtiyaç var. Küçük esnafımızın tanıtım ve satış kampanyaları düzenlemesine destek olmak gerekiyor. Yeni dönemde bu desteği sizden göreceğimize olan inancımız tamdır"dedi.

Sonuna kadar

İZMOD'un verdiği dosyayı inceleyen ve talepleri tek tek not alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yatırım ve üretimin önünü açarak kentte büyüme sağlayacaklarını söyledi. Belediye Başkanı Soyer, "İzmir birçok konuda liderdir. Bu liderliğini sürdürmesi gerekir. Yatırım ve üretim yapmak isteyenlere alan göstermemiz gerekir. Biz belediye olarak arsa üretmiyoruz. Bizim arsa üretmemiz lazım. Yer göstermemiz lazım. Her türlü yatırımcı için yer göstermemiz lazım. Nasıl büyüteceğiz biz bu şehri yatırımın üretimin önünü açmazsak. Sürekli kendi kendimize devam edersek nasıl büyüyeceğiz. Bizim mutlaka yeni yatırım alanları sahaları arazileri açmamız lazım. Sanayici için de turizmci için de tarım için de. Yapacağız ama bunlar için çalışıyoruz. Belediye imkanlarını sonuna kadar kamu yararına kullanacağız. Mevcut yatırımları da en verimli şekilde kullanacağız"şeklinde konuştu.

Ziyaret programına İzmir Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, Başkan Vekili Bülent Şimşek, Yönetim Kurulu Üyelerinden Soner Büyüktalaş, Arif Eroğlu, Hakan Kabayegit, Munir Erol, Alper Bilen, Halil Bal, Tuncay Duğan, Eğitim Danışmanı Zafer Koç ve Basın Danışmanı Nihat Ak katıldı.