Türk kahvesini don vurdu, fiyatlar yüzde 60 arttı

Brezilya'da sıcaklıkların düşmesi ile yaşanan don kahve ağaçlarına zarar verdi. Bu durum ithalata bağımlı olan Türk kahvesinin fiyatını yüzde 60 oranında artırdı. Kahve fiyatlarında yaşanan artışla ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Kurukahveciler Kuruyemişçiler ve Baharatçılar Esnaf Odası Başkanı İlyas Gönen, Türkiye'de kahve yetiştirilmesi için araştırma yapılması gerektiğini kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- Brezilya'dan ithal edilen işlenmemiş kahvenin fiyatının artması öğütülmüş kuru kahve fiyatlarını etkiliyor. Geçtiğimiz ay Brezilya'da sıcaklıkların düşmesiyle yaşanan don kahve ağaçlarına zarar verdi. Dünyanın en büyük kahve üreticisi de yaşanan etkili soğuklar Brezilya'dan ithal edilen çekirdek kahvenin kavrularak özel değirmenlerde öğütülmesi ile elde edilen Türk kahvesini de vurdu. Kahve fiyatları yüzde 60 oranında arttı.

Kahve fiyatları üç kat arttı

Kahve fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Kurukahveciler Kuruyemişçiler ve Baharatçılar Esnaf Odası Başkanı İlyas Gönen, "Maalesef kahvede bir yokluk yaşanıyor. İnsanlar daha bundan bir ay öncesine kadar kahveyi çaydan ucuza içiyorlardı. Kahve ithal edildiği halde hâlihazırda yine ucuz. Ancak Brezilya'da kahve ağaçlarını don vurmasıyla ağaçlar yandı. İnşallah bir, iki seneye kadar Brezilya'da yeni kahve ağaçları dikilirde kahvenin tadı kaçmaz. Brezilya bizim için oldukça önemli. Çünkü Türk kahve zevkine uygun olan kahvenin geliş yeri Brezilya. Bu durum kahve fiyatlarına yüzde 60 oranında yansıdı. Geçen seneden bu yana kahve fiyatları üç kat arttı. Bizim kahve kültürümüz çok fazla. Ambalaj, navlun ve kavurma maliyetleri de fiyatlarda artışa neden oldu. Bir kere ambalaj maliyetleri çok yüksek. Türkiye'de bu fırtınanın dindirilmesi lazım. Fiyatları yüzde 100 etkileyen ambalaj. Ambalaj maliyetleri düşerse tüm ambalajlı ürünlerde yüzde 50'ye yakın düşüş olur. Kahve fiyatlarında bir artış olmasına rağmen tüketimde bir düşüş yok. Kahve tiryakileri mutlaka tüketiyorlar" dedi.

Türkiye'de kahve üretmek için çalışmalıyız

Türk kahvesinin ithalata bağımlı olduğunu ve Türkiye'de kahve üretilmesi için araştırmalar yapılması gerektiğini kaydeden Gönen, "Kahve Türkiye'de yetişmiyor ama Türk kahve kültürünü dedelerimiz getirmiş. Ecdadımız getirmiş. Türk kahvesi dediğimizde vatandaşlarımız Türkiye'de çıkıyor zannediyor. Böyle bir şey yok. Biz Allah'a dua ediyoruz. İki tane emtia var kahve ve damla sakızı. Allah bize bu ağaçları nasip etsin. Damla Sakızında inşallah bir kıpırtı var. Burdur, Mersin, Antalya iklimine uygun. Türkiye'de de kahve çıksın ekonomimiz güçlensin. Ziraatçılar, üniversiteler bu konuda araştırma yapmalı. Kahvenin üretilebileceği yerler varsa tespit edilsin. Mesela kivi yetiştirdik. Neden kahveyi, damla sakızını yetiştirmeyelim. Bizim topraklarımızda bu olabilir. Hayattayken Türkiye'de kahve üretildiğini görmek istiyorum. Eğer Türkiye'de biri bunu bulduysa açıklasın. Üniversitelerin bunu araştırması lazım. 50 sene geçti. 50 yıl önce bu konu ile ilgili bizim çocukluğumuzda Antalya'da birinin saksıda 25-30 kilogram kahve yetiştirdiğini işitmiştik. Demek ki öyle bir şeyler olabiliyor. Bunu dikip denemek lazım. Özellikle Çeşme, Alaçatı, Karaburun, Ayvalık gibi bu kesimlere de lütfen damla sakızı eksinler. Yunanlılardan almış olduğumuz damla sakızı yerine Alaçatı'daki çıkanın gelip burada bana satmasını bekliyorum. 20 yıldır bu konuda bağırıyorum. Sakız Adası ile aramızda 10 dakika var 10 dakika için bunu ithal ediyoruz. Demek ki bu bizde çıkıyor. Kahveyi üretebilirsek ekonomiye çok büyük katkı sağlayacaktır. Petrolde sonra ikinci yatırım alanı kahve" diye konuştu.

İthalat durursa, alternatif hazır

Kahve ithalatının durması halinde de alternatiflerinin hazır olduğunu aktaran Gönen, "Kahve bulamazsak elimizi kolumuzu bağlayarak oturacak halimiz yok. Nohut, fıstık, soya, keçiboynuzu var. Bunlardan bir şey yapmamız lazım dedik ve biz kahveye alternatif olarak yedisi bir arada dediğimiz keyif verici bir üretim gerçekleştirdik. Kahve gibi olmasada bir şeyler bulmak zorundayız" açıklamasında bulundu.