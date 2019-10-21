Ulaşımın sorunlarına uluslararası çözüm

İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (İESOB), Dünyanın toplu taşımacılık alanındaki en büyük organizasyonu olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte toplu ulaşım konferansı düzenleyecek.

2020'nin ilk yarısında hayata geçirilmesi planlanan konferans, İzmir'de düzenlenen ikinci uluslararası ulaşım konferansı olacak. 'Bireysel Taşımacıların Kurumsallaştırılması, Kentiçi Ulaşımda Ücret Entegrasyonu' başlıklı konferansın ilki 2013 yılında İESOB, UITP ve ESHOT Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilmiş ve yurt içi ve yurt dışından 400'ün üzerinde katılımcı ağırlanmıştı.

Hazırlıklar başladı

Yeni konferans hazırlıkları için İzmir'de bulunan UITP direktörü Kaan Yıldızgöz, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'ya makamında ziyarette bulundu. Ziyarette Yıldızgöz, 'Dijitalleşme Çağında Taksiler' adlı kitabını da Birlik Başkanı Mutlu'ya hediye etti. İzmir'deki ulaşım sistemi ve karşılaşılan sorunlar hakkında istişarede bulunan İESOB Başkanı Mutlu, İESOB Ulaşım müdürü Alpay Kılıçkaya ve UITP Direktörü Yıldızgöz, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek Başkan Tunç Soyer ile ikinci konferansın ön görüşmelerini gerçekleştirdi. 2. kez İzmir'de toplantı düzenlenmesinden büyük heyecan duyduğunu dile getiren UITP Direktörü Kaan Yıldızgöz, İzmir'in dünya markası olma yolunda her türlü çalışmaya destek vereceğini de ifade etti.

Esnafın ağırlığı

Yeni bir konferansın kent ulaşımına olumlu katkılar sağlayacağını belirten Başkan Mutlu da, İESOB'nin Türkiye'de UITP'ye üye olan ilk esnaf kuruluşu olduğunu hatırlattı. Türkiye'de esnaf teşkilatlarının ulaşım sektöründe önemli yeri bulunduğunu kaydeden Mutlu, 'Gerek şehirlerarası gerekse kent içi yük ve yolcu taşımacılığında önemli işlevlerimiz bulunuyor. Günde yaklaşık 2 milyon 332 bin kişinin toplu ulaşımdan yararlandığı İzmir'de 800 bin kişinin ulaşımını üyelerimiz sağlıyor. Rakamlar, servisçi, minibüsçü, taksici esnafı ve ilçe araçlarıyla esnaf teşkilatının kentteki ulaşım faaliyetlerinin üçte birini üstlendiğini göstermektedir. Dolayısıyla söz konusu toplu ulaşım olduğu zaman, esnaf teşkilatının yapılacak her etkinliğin ve çalışmanın içerisinde, merkezinde yer alması bir zorunluluktur.' dedi.