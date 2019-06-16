Arnavut böreğini tanıtmak amacıyla Urla'da Arnvut Böreği Festivali düzenlendi.

Urla’nın Gülbahçe Mahallesi'nde ‘Gülbahçe Arnavut Böreği Şenliği’ yapıldı. Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi iş birliği ile Gülbahçe kültürünü yaşatmak ve Arnavut böreğini tanıtmak amacıyla köy meydanında festival düzenlendi. Tamamı Arnavut göçmeni olan yöre kadınları hazırladıkları böreklerini sergilediği bu festivalde, yöre kadınları geçim kaynağı olan Arnavut böreklerini satışa sundu. Şenlikte böreklerin yanı sıra, lor peyniri, köy ekmeği, erişte, Kemalpaşa tatlısı, keşkek gibi yiyecekler ve el emeği ürünler de satışa sunuldu.

Yiyeceklerin yanı sıra, yöresel kıyafetlerle sergilenen halk dansı gösterisi de gelenlere keyifli anlar yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Birimi Pop Orkestrası’nın da sahne aldığı şenlikte renkli görüntüler oluştu.

Çok farklı kültürler bir arada

Festivale katılan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Urla her geçen gün parlayan bir yıldız. Bunun altında da buranın doğası, kültürü ve festivalleri yatıyor. Her geçen gün başarılı festivallere imza atıyoruz. Urla’nın renkliliğinin en önemli göstergesi de çok farklı kültürleri bir arada barındırmasıdır. Arnavutu, Boşnağı, Lazı, Çerkezi hepsi bir arada. Gülbahçe Köyü de çoğunlukla Arnavut vatandaşlarımızın yaşadığı bir bölge. Buranın da çok güzel bir kültürü var. Bu kültürün yaşatılması, gelenek göreneklerinin tanıtılması adına bu festivali düzenledik. Kadınlarımız bütün gün çalışarak böreklerini hazırladılar ve bugün burada sergilediler" dedi.