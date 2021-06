Visitİzmir'in tanıtımı yapıldı: Hedef 4 milyon turist

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer, bir şehir vizyonu ortaklığıyla ortaya koydukları Visitİzmir’in mobil uygulamasını Agora Ören Yeri’nde tanıttı

Turizmin dünya genelinde dijitalleştiği ve küçük ölçekli turizmin yaygınlaştığı pandemi sürecinde İzmir’in turizm ortakları bir araya geldi ve şehrin dijital turizm altyapısı Visitİzmir mobil uygulamasını yayınladı. İzmir Vakfı koordinasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve Sun Express’in ortaklığıyla hayata geçirilen Visitİzmir, 30 ilçeyi kapsayan 11 kategori ve 2 bin 300’den fazla noktayla erişime açıldı. Şehirdeki tüm kurumların vizyon ortaklığının bir sonucu olarak ortaya çıkan Visitİzmir’in mobil uygulamasının tanıtımı Agora Ören Yeri’nde yapıldı. Etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karaçanta, İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, Alman Konsolosu Ulrich Münch, İtalya Konsolosu Valeria Giorgio, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Büyükşehir bürokratları ve meclis üyeleri katıldı. Projenin ortaklarından Sun Express CEO’su Max Kownatzki de Almanya’dan yayınladığı video mesaj ile bu önemli güne dahil oldu.

Kent için vizyon ortaklığı vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer, konuşmasında kent vizyon ortaklığına vurgu yaparak “Çok heyecan verici bir gün. Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan dijital turizm ansiklopedisi ve Visitİzmir mobil uygulamasını yayına açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Turizm hareketliliğinin durma noktasına geldiği bir dönemde, İzmir turizmini büyütmek için 2020 ve 2021 yıllarında çok sayıda ilke imza attık. Üstelik bunu kent vizyon ortaklığıyla, İzmir Vakfımız, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, İzmir Kalkınma Ajansı, odalarımız ve tüm kent paydaşlarımızla birlikte başardık. İzmir’i turizmde dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline getirmek için bu süreçte İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladık. Strateji, İzmir’de turizm, tanıtım faaliyetleri yürüten tüm kurumların politikalarını ortaklaştırıyor. İzmir’i sadece bir kıyı destinasyonu olarak değil, tarih, kültür, doğa ve gastronomisiyle de ön planda bir şehir olarak konumlandırıyoruz. Turizm stratejimizin hazırlanmasında kamu kurumları, meslek örgütleri, İzmir’de turizm alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları bünyesinde barındıran, başkanı olmaktan gurur duyduğum İzmir Vakfı’mız çok nemli bir rol oynadı. İzmir Valiliği, Belediyemiz, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB gibi kurumların üyesi olduğu İzmir Vakfı’yla, tüm paydaşların ortaklığında, kentimiz refahını artırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

“İzmir turizminde 2020 yılını bekleme yılı olarak görmedik”

İzmir için temel önceliklerinin turizmi 12 aya ve 30 ilçeye yaymak olduğunu vurgulayan Soyer, “Yine bu dönemde İzmir Turizm Hijyen Kurulu’nu kurduk. Kurul çalışmalarıyla birlikte başlattığımız ‘Turuncu Çember Hijyen Sertifikası’ uygulamasıyla İzmir’i sağlıklı ve güvenilir bir kent destinasyonu olarak konumlandırdık. Öte yandan, fiziki fuarların tümüyle durdurduğu 2020 yılında İZFAŞ, tamamı özgün bir dijital altyapı ile sanal fuarlar düzenlemek için kendi altyapısını kurdu. Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı Fuar İzmir’in 3D modellemesi yapılarak büyük bir hızla oluşturulan ‘Digital İzmir Fair’ platformunda OliveTech, ekoloji ve turizm sanal fuarlarını düzenledik. Türkiye’nin ilk dijital turizm fuarını, TÜRSAB ortaklığıyla bu süreçte yaptık. Kısacası, İzmir turizminde 2020 yılını bir bekleme, durma ve dinlenme yılı olarak görmedik. Gelişen ve dönüşen turizm trendlerini takip ederek buna göre adımlar attık” şeklinde konuştu.

İzmir’de turistik cazibesi olan noktaları tek bir dijital veri tabanında toplama kararı aldıklarını ve bu sürecin Visitİzmir’in doğuşuyla sonuçlandığını belirten Soyer “Bu önemli günde, on iki ayda tamamladığımız İzmir’in dijital turizm altyapısını, Visitİzmir mobil aplikasyonuyla kullanıcıların erişimine açmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Dijital turizm altyapısının hazırlık sürecinde İzmir Kalkınma Ajansı’nın finansal desteğiyle ve 40’tan fazla uzmanın çalışmasıyla 11 farklı başlıkta, iki binden fazla turistik noktaya dair bilgi ve görseller tek bir dijital veri tabanında bir araya getirildi. Tarih ve Kültür, Doğa, İnanç, Somut Olmayan Kültürel Miras, Konaklama, Gastronomi gibi 11 farklı başlıkta yapılan bu çalışmayla bu noktalara dair hem detaylı metinsel bilgiler hem de görsel ve video havuzu oluşturuldu. Konum bilgileri, iletişim bilgileri, noktaların yönetiminde yetkili kurum ve kuruluş bilgilerine kadar detaylı bir çalışma hayata geçti. Geldiğimiz son noktada da Visitİzmir web sitesi ve mobil aplikasyonuyla tüm bu verileri dünyanın neresinde olursa olsun tüm kullanıcılara ulaştırmaya başladık” dedi.

“Etkileşim halinde sürekli gelişen bir dijital mecra”

Visitİzmir projesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı ortaklığında başta İzmir Kalkınma Ajansı olmak üzere İzmir’deki paydaşların desteğiyle yapıldığına dikkat çeken Soyer, son olarak da Sun Express’in projeye dahil olduğunu ve onların da katkısıyla önümüzdeki süreçte Visitİzmir’in daha da bilinir hale geleceğini belirtti.

Bergamalı son sepet ustası Mustafa Pancar’dan Çeşme’deki lüks otellere, İzmir’in 8 bin 500 yıl öncesine uzanan ilk yerleşim yeri Yeşilova Höyüğü’nden müze ve sanat galerilerine ya da az bilinen doğa alanlarına ve bu alanlardaki canlılara kadar tüm noktalara dair detaylı bilgilere Visitİzmir üzerinden ulaşılabileceğini vurgulayan Soyer, “Kullanıcılar İzmir’in hangi değerini keşfetmek isterse istesin, bu noktalara dair detaylı bilgi, fotoğraf ve videolara VisitIzmir’den erişebiliyor. Visitİzmir’i oluştururken esas itibarıyla üç tipte kullanım şeklini düşündük. Bunlardan ilki İzmir’deki farklı turizm noktaları arasındaki bağların kurulması. Kullanıcılar aplikasyondaki harita vasıtasıyla etraflarındaki cazibe noktalarını görebiliyor. İzmir’in herhangi bir yerindeki alana nasıl gidebileceğine dair bilgilere, güncel etkinliklere, konser, tiyatro ve diğer sanatsal gösterilere dair bilgilere ulaşabiliyor. Diğer bir kullanım şekli hem İzmirlileri hem de turistleri kapsıyor. Tıpkı bir sosyal medya platformu gibi kullanıcılar, İzmir’in turistik değerlerine dair yorum yapabiliyor, fikirlerini diğer kullanıcılarla paylaşabiliyor. Bunun yanı sıra cazibeleri beğenip, favorilerine ekleyebiliyor, yeni noktalar önerebiliyor. Yani duran, statik bir altyapı değil; etkileşim halinde sürekli gelişen ve büyüyen bir dijital mecra olarak Visitİzmir sürekli güncelleniyor. Son olarak da Visitİzmir, dünyanın neresinde olursa olsun tüm kullanıcılar için bir tanıtım mecrası. Yeni eklenen yerlerden, binlerce yıllık ören yerlerine kadar İzmir’i tanımak isteyen herkes Visitİzmir’le bunu yapabiliyor” dedi.

“Dijital turizm altyapısını tamamlayan ilk şehir İzmir”

Bu kapsamlı çalışma sayesinde İzmir’in dijital turizm altyapısını tamamlayan ilk şehir olduğunu, an itibarıyla 2 bin 600’dan fazla noktanın Visitİzmir’de işlenmiş halde bulunduğunu ve bu sayının her geçen gün arttığını söyleyen Soyer, başlangıç olarak Türkçe ve İngilizce olarak kurgulanan dil seçeneklerine önümüzdeki aylarda Rusça ve Çince de ekleneceğini vurguladı.

Her kullanıcı Visitİzmir’e üye olduğunda “İzmir Dostu” etiketine de sahip olacağını belirten Soyer, “Her etkileşim, yorum yapma, beğenme kullanıcılara puan kazandırıyor. 8 bin 500 puanı toplayan kullanıcılar ‘İzmir Elçisi’ oluyor. İlerleyen süreçte İzmir elçilerimize farklı avantajlar sağlayacağız. Otel ve restoranlarda indirim aklımızdakilerden birkaçı. Visitİzmir topyekün İzmir’de bir ihtiyacı gideriyor. Böylece turizm stratejimizin ana hedefi; turizmi 12 aya ve 30 ilçeye yayma politikamızın omurgasını tamamlamış olduk. Visitİzmir aplikasyonu ile dünyanın neresinden olursa olsun herhangi bir gezgin, İzmir’in en ücra köşesindeki turizm destinasyonuna erişim konusunda her türlü bilgiye çok hızlı bir şekilde erişebilecek. Dünyada bu detayda bir şehir turizmi uygulamasına sahip çok az şehir var. Türkiye’de ise bir ilk. Bu nedenle yapılan çalışma İzmir’in, Akdeniz ve dünya genelinde farklı bir destinasyon olarak ortaya çıkmasına büyük katkı sağlayacak. Pandemi koşullarının ortadan kalktığı dönemde İzmir için hedefimiz şehrimizin nüfusu kadar, yani 4 milyon ve üzerinde yerli ve yabancı turist ağırlamak” dedi.

UNESCO süreci

İzmir’i tanıtmak için yürüttükleri faaliyetlerin sadece dijital mecra ile kısıtlı olmadığını söyleyen Soyer, “Almanya’dan başlamak üzere, Moskova, Brüksel ve dünyanın üç farklı noktasında daha İzmir Ofislerini bu aydan itibaren açıyoruz. Öte yandan Terra Madre, Botanik EXPO ve Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi gibi büyük uluslararası organizasyonları İzmir’e taşıyoruz. Yeni turizm stratejimiz, İzmir’in tarihsel mirasının korunması ve bu mirasın şehrin geçmişiyle uyumlu bir şekilde sürdürülebilir turizme kazandırılması perspektifini taşıyor” dedi.

İzmir’in iki dünya mirası alanı Efes ve Bergama ve adaylık sürecinde olan dört diğer alanın İzmir turizm stratejisinin çok önemli ayaklarından biri olduğunu belirten Soyer, “Dünyanın İzmir Mirası adını verdiğimiz bu çalışma kapsamında, Gediz Deltası’nın Türkiye’nin ilk UNESCO Dünya Doğa Mirası olabilmesi için başvurumuzu yaptık. Hali hazırda geçici listede bulunan iki önemli alan, Birgi Tarihi Kenti ve Foça, Çandarlı ve Çeşme kalelerini kapsayan Ceneviz Ticaret Yolu’yla ilgili süreçleri ise yakından takip ediyor, destekliyoruz. 9 Nisan’da Bergama’da Dünyanın İzmir Mirası çalışmalarını tüm alanlardaki paydaşların katılımıyla somutlaştırdık ve bir çalıştay düzenledik. Bu ilk buluşmayı, diğer UNESCO alanlarında devam edecek buluşmalarla güçlendireceğiz. İzmir’i tarihsel mirasıyla ön planda olan, UNESCO markasıyla anılan bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Öte yandan, Meclisimiz’in aldığı kararla Bergama Sunağı’nın Berlin’den geri getirilmesi için yoğun ve uzun soluklu bir çalışma içine girdik” şeklinde konuştu.

“Konak Pier’den Kadifekale’ye olan aks ayağa kalkacak”

İzmir’in UNESCO Dünya Mirası adayları içinde yer alan Tarihi Liman Kenti Bölgesi’nde bu etkinliğin yapıldığına dikkat çeken Soyer, “Kemeraltı vizyonumuz hem eşsiz bir kültür mirasının korunmasına hem de yerel ekonomimizin güçlenmesine hizmet ediyor. Arkeolojik kazı çalışmalarına verdiğimiz desteği artırdık ve İzmir’in tam merkezinde, hemen yanı başımızdaki 20 bin kişilik antik tiyatroyu ortaya çıkarmak için Kazı Başkanlığı ile birlikte çalışmalarımızı hızlandırdık. Tüm bunlar tamamlandığında, Konak Pier’den Kadifekale’ye uzanan tarihi yol yeniden ayağa kalkacak. Tarihi İzmir bölgesi, Kemeraltı, Akdeniz’in içinde önemli bir ticari merkez ve dünyanın en büyük açık hava çarşılarından biri olarak yeniden canlanacak. Biliyoruz ki bu süreç, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında UNESCO Dünya Mirası unvanıyla taçlanacak” dedi.

“Sektörün yaşadığı kayıpları telafi etmek istiyoruz”

Turizm hareketliliğinin artacağı önümüzdeki döneme İzmir’in tüm hazırlıklarını tamamlamış olarak girdiğini vurgulayan Soyer, “Böylelikle hedefimiz, sektörün yaşadığı kayıpları hızlı bir şekilde telafi etmek ve yaraları sarmak. En önemlisi de İzmir turizmine yönelik attığımız her adımda, gücümüzü, kentteki tüm paydaşlarımızla ortak hareket etme kapasitemizden alıyoruz. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde, İzmir turizminin gerçek potansiyeline ulaşacağına inancımız tam. Visitİzmir’in hayata geçmesinde, binlerce noktaya dair içeriğin oluşturulmasında, yazılım ve tasarımında pek çok kurumun katkısı oldu. Öncelikle, içeriklerin oluşmasında katkı sunan tüm uzmanlara sonsuz teşekkür ederim. Projemizin başarıyla tamamlanmasını sağlayan İzmir Vakfı, İzmir Kalkınma Ajansı ve belediye şirkemiz ÜNİBEL, yeni adıyla İZTEK ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum. Son olarak da desteğini bizden esirgemeyerek bu projenin bir parçası haline gelen Sun Express’e şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Vali Köşger: “Sektörün eski ivmesine kavuşacağına inanıyorum”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise Visitİzmir’in önemine vurgu yaparak “Bu tür faaliyetlerin İzmir”e kazandırılmasına ve İzmirlerinin yaşam kalitesini yükseltmesine vesile olmasını diliyorum. Emeğe geçen herkesi teşekkür ediyorum. Turizm büyük bir ekonomik güç ve o nedenle de öncelikli sektörlerin başında geliyor. Özellikle pandemi sonrasında turizm hareketliliğinin durma noktasına geldiğini biliyoruz. Ama bu durgun dönemde de İzmir durmadı çalıştı. İzmir’in tanıtımı ile ilgili faaliyetlerine devam etti. Aşılama oranın yaygınlaşmasıyla 2021 turizm sezonunda normalleşme dönemiyle beraber sektörün eski ivmesine kavuşacağına inanıyorum” dedi.

“İzmir’i doğru tanıtmak hepimizin görevi”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener konuşmasında “İzmir, kente gönlüyle katkı yapanlar için her zaman bir şehirden fazlası oldu. Gönlümüzü verdiğimiz bu şehri geliştirmek kadar doğru tanıtmak hepimizin görevi. Hepimiz kendi faaliyet alanımızda tanıtım ve pazarlama için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ancak bütüncül bakış açışı ve ortak planlama için daha çok birlikte çalışmalıyız. İzmir Ticaret Odası olarak paydaşı olmaktan gurur duyduğumuz İzmir Vakfı ve İZKA ile hazırlanan Visitİzmir çok önemli adım. İzmir’le ilgili araştırma yapan bir gezginin aradığı tüm bilgileri tek çatı altında toplayan önemli bir bilgi bankası. Turizm hareketliğinin durma noktasına geldiği bu dönemde İzmir turizmini büyütmek için yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların İzmir’deki tüm turizm paydaşları ile yürütülmesi de ayrıca önemli” dedi.

Tümüyle yerli yazılım

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yazılım şirketi İzmir Teknoloji (eski adıyla ÜNİBEL) tarafından tümüyle yerli yazılımla gerçekleştirilen şehir rehberi niteliğindeki Visitİzmir, hem mobil uygulama hem de internet sitesi üzerinden hizmet veriyor. Visitİzmir’in tüm içeriğine visitizmir.org internet sitesi üzerinden de erişilebiliyor. Google Play ve App Store’dan ücretsiz indirilebilen uygulamanın Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dil seçeneği bulunuyor.

11 farklı kategoride 2 bin 300’den fazla nokta

2 bin 300’den fazla tarihi ve turistik noktaya dair bilgi, fotoğraf ve videonun yer aldığı uygulama, İzmir’in tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini keşfetmek isteyenlere rehberlik ediyor. Konum bilgisi ile bu noktalara nasıl ulaşılabileceğini harita üzerinden gösteriyor. Bergamalı sepet ustasından, Çeşme’deki lüks otellere, İzmir’in 8in 500 yıl öncesine uzanan ilk yerleşim yeri Yeşilova Höyüğü’nden, müze ve sanat galerilerine ya da az bilinen doğa alanlarına ve bu alanlardaki canlılara kadar tüm noktalara dair detaylı bilgilere Visitİzmir üzerinden ulaşılabiliyor.

Projenin ilk ayağında, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından oluşturulan uzman ekipler gastronomi, tarih ve kültür, somut olmayan kültürel miras, doğa ve kırsal gibi 11 farklı kategoride İzmir’in turistik cazibelerine dair yazılı ve görsel bilgileri dijital veri tabanına işledi. 12 ayda tamamlanan dijital turizm altyapısı, konunun uzmanları ve Visitİzmir kullanıcıları tarafından düzenli olarak güncellenecek, sisteme yeni bilgiler girilecek.

Visitİzmir bir sosyal medya platformu

Visitİzmir aynı zamanda bir sosyal medya platformu ve tanıtım mecrası olarak tasarlandı. Visitİzmir uygulaması ile kullanıcılar, İzmir’in turistik değerlerine dair yorum yapabiliyor, fikirlerini diğer kullanıcılarla paylaşabiliyor. Bunun yanı sıra kendi turizm noktalarını beğenip, favorilerine ekleyebiliyor ve yepyeni noktalar önerebiliyor. Duran, statik bir yazılım değil etkileşim halinde sürekli gelişen ve büyüyen bir altyapı olarak Visitİzmir sürekli güncelleniyor. Şehirdeki güncel etkinlikleri ve yenilikleri kullanıcılarına ulaştıran Visitİzmir, İzmir’in tanıtım mecrası olarak da işlev görüyor.