Yağmurlar gelmeden dere bakımı

Foça Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sonbahar-kış aylarında yağmur yağışı sebebiyle meydana gelebilecek su taşkınlarını önlemek için dere bakımları yapacak.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, dere bakım programını belirlemek için İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Dereler Bakım ve Körfez Tarama Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte keşif yaptı. Ani yağışlarda baskınları önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında; yağmur suyu drenajını sağlamak için dere yataklarına, beton künkler ve kutu menfezler yerleştirilecek. Zemindeki tortu ve kalıntılar temizlenecek. Yeni Bağarası Kazancılı Mevkiindeki Arpa Deresi üzerine kutu menfezler yerleştirilecek.

Bağarası 2. Sokak üzerinde bulunan Bucak Deresi’ne geçiş köprüsü yapılacak.

Kocamehmetler 40/1 ve 430 Sokak üzerindeki derelere kutu menfezler konularak üretim yoluna geçiş sağlanacak.

Gerenköy Kılıçkaya Deresi üzerine kutu menfezler yerleştirilecek.

Yeni Foça Gencelli’de yağmur suyu kanalları temizlenecek. Dere yatakları, beton künkler ve kutu menfezlerle iyileştirilecek.