Yaralar birlikte sarılıyor!

Karabağlar Belediyesi’nin, İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen şiddetli depremin ardından başlattığı dayanışma çağrısı karşılık buldu.

Çok sayıda duyarlı vatandaş, hazırladıkları yardım paketlerini Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Bozyaka’daki merkezine ulaştırdı. Bu yardımlar depremzedeler için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki çadır kente gönderiliyor.

Karabağlar Belediyesi, depremzedeler için “Yaralarımızı birlikte saracağız” sloganıyla dayanışma başlatmıştı. Bu kapsamda depremzede vatandaşlara iletilmek üzere hazırlanacak malzemelerin, Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Bozyaka Mahallesi 3140 Sokak No 23/A (Bozyaka Pazaryeri arkası) Karabağlar/İZMİR adresine ulaştırılması isteniyor. Vatandaşlar müdürlüğün 0 232 414 79 57 ve 41476 54 numaralı telefonlarını da arayabiliyor.

Gıda ve hijyen kolileri

Çağrı üzerine çok sayıda vatandaş, hazırladıkları gıda ve hijyen içerikli kolileri merkeze ulaştırdı. Gelmeye devam eden malzemelerin büyük bölümü Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki çadır kente yönlendiriliyor. Bornova’ya giden malzemeler arasında uyku tulumları, matlar, gıda ve hijyen kolileri bulunuyor. Ayrıca Anadolu Halk ve Barış Platformu’nun gönderdiği 250 gıda kolisiyle Karabağlar Belediyesi’nin sağladığı 250 hijyen kolisi de, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Uzundere’ye yerleştirilecek depremzedelere gönderilecek. Karabağlar Belediyesi ayrıca Uzundere’de barınacak depremzedelerin battaniye, ısıtıcı gibi ihtiyaçlarını da karşılayacak.

Vatandaşlara teşekkür

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, duyarlılıkları nedeniyle vatandaşlara teşekkür ederek, “Vatandaşlarımız pandemi sürecinde olduğu gibi yaşadığımız şiddetli depremin ardından da gerekli hassasiyeti gösterdi. Bu zor süreçte kenetlenen ve zor durumdaki vatandaşlarımızın umudu olmayı sürdüren herkese, ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.