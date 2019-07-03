Yaralayıp kendini ihbar etti

Narlıdere ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Yaralayıp kendini ihbar etti
03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:53
Yenikale Mahallesi Korkmaz Sokak'ta N.S. ile T.P. arasında, alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.P. yanında bulunan silahla N.S'ye ateş etti.
Olay yerinden uzaklaşan T.P, bir arkadaşını arayıp N.S. ile tartıştıklarını ve N.S'ye ateş ettiğini söyledikten sonra polisi arayıp kendini ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahaleyi hastanede çalışan doktor yaptı. Silah seslerini duyarak sokağa çıkan ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştığı öğrenilen  doktorun, ilk müdahalesini yaptığı N.S, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı. Vücuduna 3 mermi isabet eden N.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Şüpheli T.P. ise olayda kullandığı değerlendirilen silahla polis ekiplerine teslim oldu. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
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