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Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü yaptığı açıklamada 1 öğretim görevlisi alımı yapacaklarını duyurdu

Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
23 Ağustos 2021 Pazartesi 08:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'na 2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu   ile   bu   Kanuna dayanılarak  Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığı’nca  09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî Gazete’de  yayımlanan  ilgili  Yönetmelik  ve  03.10.2019  tarih  ve  30907  sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, 1 (bir) adet öğretim görevlisi (ders verecek) alınacaktır.

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