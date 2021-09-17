Yaşlı adamı komşusunun dikkati kurtardı!

İzmir'in Tire ilçesinde evinde düşüp ayağını sakatlayan Şerafettin Göçmenoğlu (85), 3 gün sonra komşusunun dikkati sayesinde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Cumhuriyet Mahallesi İbni Melek Caddesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Şerafettin Göçmenoğlu'ndan 3 gün haber alamayan mahalle sakinleri endişelendi.

Göçmenoğlu’nun evinin alt katında iş yeri bulunan Murat Korkmaz, yaşlı adamın kapısını çaldı.

İçeriden yaşlı adamın yardım isteyen sesini duyan Korkmaz, durumu polis ve 112 Acil Sağlık Servisine bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekibi, Göçmenoğlu'nu yatak odasında yerde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri de Göçmenoğlu'nun düşerek ayağını burktuğunu ve yerinden kalkamadığını belirledi.

Evde ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Göçmenoğlu, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Göçmenoğlu'nun komşusu Murat Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Normalde her gün kahveye gelir. 3 gündür gelmeyince kapısını çaldım. İçeriden cevap verdi ama kapıyı açmadı. Bende durumu polise bildirdim." dedi.