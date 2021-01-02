Yatağa bağımlı MS hastası kadın özel bir tedavi sayesinde yürümeye başladı

İzmir'de ayakları ve kollarında güç kaybı nedeniyle yatağa bağımlı kalan MS hastası kadın, özel bir tedaviyle yeniden yürümenin, çocuklarına sarılmanın mutluluğunu yaşıyor.

İzmir'de 7 yıl önce Multiple Skleroz (MS) hastalığı teşhisi konulan, mart ayında geçirdiği atak sonucu yatağa bağımlı kalan İlhan Keskin, uygulanan özel bir tedaviyle sağlığına kavuştu. Bornova ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 22 yaşındaki Keskin'e 15 yaşındayken rahatsızlanmasının ardından başvurduğu Ege Üniversitesi Hastanesinde MS hastalığı teşhisi konuldu. Sol eli ve sağ ayağında uyuşmalar başlayan Keskin, doktorların uyguladığı kortizon tedavisiyle yaşamına devam etti.

Yaşamını 3 yıl önce Oğulcan Keskin ile birleştiren ve 2 çocuk sahibi olan Keskin, geçen şubat ayında MS hastalığına bağlı atak geçirdi. Ayakları ve ellerinde his kaybı oluşan Keskin, yaşamını yatağa bağlı olarak sürdürmeye başladı. Yakınları tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesine götürülen Keskin, nöroloji uzmanı Dr. Armağan Uysal tarafından muayene edildi. Yapılan tetkikler sonucu Sağlık Bakanlığının MS hastaları için yurt dışından getirdiği ilacı kullanan Keskin, 3 ay sonra yeniden yürümeye başladı.