Yılbaşı hediyeleri Bornovalı kadınlardan

İzmirliler, yılbaşı hediyelerini Bornovalı kadınlarından alacak. Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, el emeği ürünlerini Bornova Belediyesi'nin 29-30-31 Aralık 2019 tarihlerinde düzenleyeceği Yeni Yıl Hediyelik Eşya Günleri'nde kazanca dönüştürecek.

Yılbaşı hediyeleri Bornovalı kadınlardan
27 Aralık 2019 Cuma 10:53

Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda 3 gün sürecek Hediyelik Eşya Günleri'nin açılışı Pazar günü saat 11.00'da yapılacak. Vatandaşlar, kıyafetten oyuncağa, takıdan el yapımı ev yaşam ürünlerine tüm alışverişlerini üç gün boyunca 10.00 - 20.00 saatleri arasında yapabilecek. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, özellikle Bornovalılardan yılbaşı hediyelerini Yeni Yıl Hediyelik Eşya Günleri'nden almalarını istedi. İduğ, "Hediyelerinizi doğal ve sağlıklı malzemelerden yapılmış, hepsi birbirinden özel el emeği ürenlerden seçmenizi tavsiye ediyorum. Sevdiklerinizi özel hediyelerle mutlu ederken üreten kadınlara da destek olun" dedi.

 

Önceki Haber
Konservatuvara hazırlanan bu kursa gelsin
Sonraki Haber
Menderes'te dere yatağı düzenleme çalışması yapıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.