Yılbaşı hediyeleri Bornovalı kadınlardan

İzmirliler, yılbaşı hediyelerini Bornovalı kadınlarından alacak. Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, el emeği ürünlerini Bornova Belediyesi'nin 29-30-31 Aralık 2019 tarihlerinde düzenleyeceği Yeni Yıl Hediyelik Eşya Günleri'nde kazanca dönüştürecek.

Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda 3 gün sürecek Hediyelik Eşya Günleri'nin açılışı Pazar günü saat 11.00'da yapılacak. Vatandaşlar, kıyafetten oyuncağa, takıdan el yapımı ev yaşam ürünlerine tüm alışverişlerini üç gün boyunca 10.00 - 20.00 saatleri arasında yapabilecek. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, özellikle Bornovalılardan yılbaşı hediyelerini Yeni Yıl Hediyelik Eşya Günleri'nden almalarını istedi. İduğ, "Hediyelerinizi doğal ve sağlıklı malzemelerden yapılmış, hepsi birbirinden özel el emeği ürenlerden seçmenizi tavsiye ediyorum. Sevdiklerinizi özel hediyelerle mutlu ederken üreten kadınlara da destek olun" dedi.