Karabağlar Belediyesi’ne bağlı Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası, pandemiye rağmen bu yaz da yoğun ilgi gördü.

Sıcak havadan bunalan binlerce vatandaş, tesislerde serinleme olanağı buldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran’da açılan tesis, 13 Eylül’den itibaren kapılarını ziyaretçilerine kapadı. Karabağlar Belediyesi’nin cazibe merkezine dönüştürdüğü Uzundere Rekreasyon Alanı’nda yer alan Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeterya, bu yaz sezonunda yaklaşık 10 bin kişiyi ağırladı. 6 Haziran’dan itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında hizmet vermeye başlayan tesiste, sosyal mesafenin korunması amacıyla şezlong ve masalar arasında 1.5 metre boşluk bırakıldı. Hizmet saatleri öncesi ve sonrası başta olmak üzere gün boyu sürekli dezenfeksiyon yapıldı. Ayrıca girişte tüm vatandaşların ateşi ölçüldü. Tesis, özellikle bayram günlerinde İzmirlilerin akınına uğradı. Vatandaşlar havuz ve kafeteryadan yararlanmak için önceden randevu aldılar.

Güven duyuluyor

Pandemiye rağmen tesise gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Koronavirüs salgınına karşın yaklaşık 10 bin vatandaşımız tesislerimizden yararlandı. Bu aldığımız önlemlere ve tesisimize duyulan güveni açıkça ortaya koyuyor. Umarım şu salgın geçer ve gelecek sezon sağlıklı günlerde buluşuruz. Aqua Yaşam’ı tercih eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Yakında ihalesine çıkılacak Karabağlar Gençlik Merkezi, yapımı süren Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür Sanat Merkezi gibi projelerle bölgenin adının daha fazla duyulur olacağını belirten Başkan Selvitopu, “Karabağlar’ı modernleştirmek ve İzmir’in yeni çekim merkezlerinden biri yapmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.