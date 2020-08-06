Yol haritası belirlendi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal; Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı Mahallelerini kapsayan 60 hektarlık kentsel dönüşüm alanında taslak çalışmanın tamamlandığını söyledi.

Düzenlenen toplantıda önceliğin vatandaş olduğunu vurgulayan Sandal, "Yol haritamızı belirledik. Bu doğrultuda harekete geçeceğiz. En kısa zamanda mahallelerimizde toplantılar yapacağız. Vatandaşın 'evet' demediği hiçbir işi yapmayacağız. Önceliğimiz vatandaş" diye konuştu.

Bayraklı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen kentsel dönüşüm toplantısına Başkan Sandal'ın yanı sıra Meclis İmar Komisyonu üyeleri, meclis üyeleri ve ilgili bürokratlar katıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçenin en temel sorunlarından kentsel dönüşümle ilgili önemli bir adım atıldığını ve artık harekete geçileceğini söyledi.

"Vatandaşın hakkını koruyacağız"

Kentsel dönüşümü siyaseten değil, vatandaşların talepleri doğrultusunda yaptıklarını belirten Başkan Sandal, "Vatandaşların haklarını korumak bizim asli görevimiz. Tüm planlamalarımızı yaparken önceliğimiz her zaman vatandaş. Önce yoksul insanların; evine ekmek götüremeyen, çocuğunu okutamayan ailelerin sorunlarını düşüneceğiz. Meselenin odağına öncelikle vatandaşı, sonra bu işi yapan müteahhit firmaları koyacağız. Buradaki dengeleri hep birlikte kurmalıyız. Vatandaşın ne talep ettiğini doğru duymalıyız. Yani 3 katlı binası olan bir insanın evini alıp, 1 kat deniz manzaralı ev verip; cebinde evine ekmek götürecek parası yokken 100 bin lira da para istemek doğru değil. Biz vatandaşın formülünü bulacağız ve 'evet' dediğini yapacağız" diye konuştu.

Mahalle toplantılarına başlanacak

Geçmişte yapılan uygulamanın başarılı olamamasının çeşitli gerekçelerinin olduğunu ifade eden Başkan Sandal, şöyle devam etti: "Önceki dönemde Büyükşehir Belediyesi proje oluşturmuş şimdi şartlar, koşullar, mevzuat değişmiş. Biz de incelerken bazı aksaklıklar fark etmişiz. Bir düzenleme alanından 33 düzenleme alanına geçmişiz. Büyükşehir'in hazırlattığı projede yer alan dere boyunca devam eden yeşil aksı korumuşuz. Denizle bağlantısını kısmi olarak korumaya çalışmışız. Ufak tefek teknik aksaklıkları da giderdikten sonra daha belirgin bir proje ortaya çıkmış olacak. Tepe bir kooperatif ve altta da 33 tane alt kooperatifle bu sorunu çözmek istiyoruz. Bir plan revizyonu yapıyoruz. Müteahhitin işi yarıda bırakması durumunda doğacak sorunda belediye olarak projenin teminatı olacağız. Bugünden itibaren kentsel dönüşümde startı daha somut verilerle veriyoruz. Pandemi olmasaydı şimdiye kadar toplantılara başlayacaktık ancak kısa sürede mahallelerimizde düzenleyeceğimiz kentsel dönüşüm toplantılarına bizzat kendim gideceğim. Oradan alacağımız olumlu sonuçlarla da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e gideceğiz. Genel anlamda bir memnuniyet sağlayabilirsek, planımızı hayata geçirebiliriz."