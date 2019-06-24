Yolda tartışınca, kazaya sebep oldu

İzmir'de otomobil sürücüsü, yolda giderken tartıştığı sürücünün otomobiline doğru direksiyonu kırınca kazaya neden oldu

Yolda tartışınca, kazaya sebep oldu
24 Haziran 2019 Pazartesi 13:25
Çeşme Otoyolu'nda tartıştığı gerekçesiyle otomobilin direksiyonunu diğer aracın üstüne kırarak kazaya sebebiyet veren sürücünün görüntüleri, cep telefonuyla kaydedildi. Otoyolda Çeşme'den İzmir yönüne giden iki otomobilin sürücüleri, dün saat 18.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle tartıştı. Bir süre sonra, taraflardan biri, sağ şeritte ilerlediği sırada otomobilinin direksiyonunu tartıştığı sürücünün bulunduğu orta şeride doğru kırdı. Bunun üzerine, orta şeritte ilerleyen sürücü de, tartıştığı kişinin kendisine çarpmasını önlemek için bir anlık refleksle direksiyonu sol şeride kırınca, arkasından gelen otomobille çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar bir başka araçtaki vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı otomobilin sürücüsünün diğer sürücüye el ve kol hareketleri yaptığı, daha sonra da direksiyonu önüne kırıp, kazaya sebebiyet verdiği görülüyor.
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