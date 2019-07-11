Yükümlüler, şehitliği temizledi

İzmir'de denetimli serbestlikten faydalanan 50 yükümlü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kadifekale Şehitliği'nin temizlik ve bakımını yaptı. İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, kamu yararına ücretsiz çalışma tedbiri uygulanan 50 yükümlü mezarlıkları yıkadı, çevresel bakım ve temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Doğruöz şehitlerin ülke için canlarını verdiğini, vatan sevgisinin başka bir şey olduğunu belirtti. Terör örgütlerini lanetleyen Doğruöz, "İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Buralara bakmak bizim görevimiz, tüm vatandaşların görevi. Bu projeleri ayda bir yapmamız lazım. Aileler geldiği zaman burada huzur bulmaları lazım. Allah mekanlarını cennet etsin. Onlara çok borcumuz var. Şehitlerimizi anmak istedik. Bunu Türkiye genelinde periyodik hale getirmemiz lazım. Bize emanet onlar, bizim parçamız. Temiz düzenli bir yerde yatmalarını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Kalkan da kurumun 29 bin yükümlünün denetim, takip ve rehabilitasyon çalışmalarını yaptığını, yükümlülerden 930'unda "kamu yararına ücretsiz çalışma tedbiri" bulunduğunu belirtti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gelecek hafta kurumda ulaşabildikleri tüm yükümlülere seminer vereceklerini dile getiren Kalkan, "Diğer faaliyetlerimiz olarak da şu anda 10 okulun temizlik, boya ve bakım çalışmalarını yapıyoruz. Hedefimiz, İzmir'deki bütün okulların ihtiyacı olan boya, tadilat ve temizlik çalışmalarını yapmak. Belediyelerle iş birliği içinde park ve bahçelerin temizliği, kamu kurumlarının bakım ve tadilatlarını da yerine getiriyoruz" dedi.