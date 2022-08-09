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Yunan unsurların denize attığı 8 kaçak göçmen kurtarıldı, 3 kişinin cesedi bulundu!

Yunan unsurların denize attığı 8 kaçak göçmen kurtarıldı, 3 kişinin cesedi bulundu!
09 Ağustos 2022 Salı 08:00

Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 8 kaçak göçmen İzmir açıklarıda kurtarıldı. Bölgede 3 kaçak göçmenin ise cansız bedeni bulundu
 

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün saat 10.05'de İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Karaada'da yapılan aramalarda 8 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış ve 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kurtarılan göçmenler ile olay mahallinde yapılan ilk mülakatlarda, '39 göçmen olarak Sakız Adası’na geçerek farklı yerlere dağıldıkları, 12 kişilik grup olarak Yunan polisi tarafından yakalandıkları ve yerini bilmedikleri bir binaya götürüldükleri, burada değerli eşyalarının alınarak darp edildikleri, içlerinden 1 göçmenin binanın dışına alındığı, gelen çığlık seslerinden dolayı daha ağır bir muameleye maruz kaldığını anladıkları, sonrasında 11 kişilik grup halinde Yunan Sahil Güvenlik Botuna bindirildikleri, dışarı alınan 1 göçmenin orada kaldığı ve hayatını kaybetmiş olabileceğini düşündükleri, Yunanistan unsurlarınca can yeleksiz ve elleri kelepçeli olarak doğrudan denize atıldıkları, yüzerek karaya ulaşmaya çalıştıkları, 8 göçmenin sahile ulaşmayı başardığı, 1 göçmenin cansız bedeninin kıyıya vurduğu, 2 göçmenin boğulduğunu gördükleri' bilgisi alınmıştır. Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyeti başlatılmış ve olay mahalline derhal ilave 2 Sahil Güvenlik Botu ile 2 Sahil Güvenlik Helikopteri sevk edilmiştir. Olay mahallinde icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, kayıp 2 göçmene ait cansız bedenlere ulaşılmıştır." 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaçak göçmen #ölüm #denizde ölüm
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