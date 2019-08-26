Yunus polisleri kaza yaptı: 4 yaralı

Konak'ta, Yunus ekiplerinde görevli 4 polis memuru, devriye görevi sırasında motosikletlerle kaza yaptı. Yaralanan 4 polisten 1'inin ayağı kırılırken, 1'inin de köprücük kemiğinde çatlak olduğu öğrenildi.

Yunus polisleri kaza yaptı: 4 yaralı
26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:57

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus timlerinde görevli polis memurlarının yolda art arda kullandığı 2 motosiklet, rutin devriye görevi sırasında, sürücülerin kontrolünden çıkarak, savruldu. Kazayı görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, yaralı polis memurlarına ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Polislerden Necip K.'nin ayağının kırıldığı, Yusuf Y.'nin de köprücük kemiğinde çatlak olduğu diğer 2'sinde de küçük sıyrıklar bulunduğu belirtildi. Sağlık ekiplerince ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Kiraz'da orman yangını
Sonraki Haber
Okul kıyafeti yüzde 20 zamlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.