Zirve’nin logosunu İzmirliler seçecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi dünyanın en önemli kültür etkinliklerinden biri olan Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Rusya’nın Kazan, Meksika’nın Merida kentlerini geride bırakarak 2021’de Zirve’ye ev sahipliği yapmaya hak kazanan İzmir, dünyanın önde gelen kültür üreticilerini bir araya getirecek. Zirve için tasarlanan üç logodan hangisinin kullanılacağı ise İzmirlilerin oylarıyla belirlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) tarafından kültürün sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ve 2021 yılında İzmir’de yapılacak Kültür Zirvesi için adımlarını hızlandırdı. Önceki yıllarda İspanya’nın Bilbao, Güney Kore’nin Jeju ve Arjantin’in Buenos Aires kentlerinde yapılan Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi 2021 yılında bu kez İzmir'de kültür aktörlerini bir araya getirecek.

Üç logodan biri seçilecek

Büyükşehir, Kültür Zirvesi’ni İzmir'de bir araya gelme ve bağlantı içinde olma fikrini simgeleyen bir logoyla tanıtacak. Zirve için tasarlanan üç logodan hangisinin kullanılacağı ise İzmirlilerin oylarıyla belirlenecek. Biz İzmir dijital platformu üzerinden logo anketini sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık tarihine kadar oylamayı sürdürecek. “Sizce hangisi Kültür Zirvesi'nin logosu olmalı?” sorusuyla başlatılan oylamaya “bizizmir.com” adresinden ulaşılabiliyor.



