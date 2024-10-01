İzmir'de bugün(1 Ekim Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 1 Ekim'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 1 Ekim Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BERKAY ECZANESİ - ALİAĞA

 KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:68/A
 HÜKÜMET KONAĞI CD. TIBMED YANI
 02326161311
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 DUYGU ECZANESİ - ALSANCAK

 MİMAR SİNAN MAH. ALİ ÇETİNKAYA BULVARI NO:63/A
 02324831263
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 ASRIN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 SAIR ESREF BULVARI NO:13/A
 02324461310
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 ALTINDAG ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPAŞA CD. 193/A
 02324334601
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 ÖZLEMİN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:88/A
 02323441111
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Efes Selçuk Belediyesi'nden öğrencilere çevreci destek Efes Selçuk Belediyesi'nden öğrencilere çevreci destek

 YILDIRIM ECZANESİ - AYRANCILAR

 FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD.NO:44/D
 BAŞDAŞ MARKETTEN 50 METRE YUKARIDA SAĞDA
 02328547202
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 EGENUR ECZANESİ - BALÇOVA

 FEVZİ ÇAKMAK MAH. ATA CAD. NO:152/A
 02322789581
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 ECEM ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 BASINSİTESİ MAH. GAZETECİ HASAN TAHSİN CAD. NO:186/A
 02322438777
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 BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

 SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A
 SAĞLIK OCAĞI YANI
 2325817516
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 BAYRAKLI ECZANESİ - BAYRAKLI

 BAYRAKLI MAH. ORD. PROF. DR. EKREM AKURGAL SOK. NO:34/A
 SEVGİYOLU ÖZŞANAL'IN YANI
 02323717140
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 EMNIYET ECZANESİ - BERGAMA

 ERTUGRUL MAH. CUMHURIYET CAD.NO:61
 HÜKÜMET CD. ÖZEL İDARE İŞ HANI ZEMİN KAT
 02326331573
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 GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
 02325926868
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 YENİ BORNOVA ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERZENE MAH. 1. SOKAK NO:4/A BORNOVA
 02323390309
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 ÜNİVERSİTE ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MH. ÜNİVERSİTE CD. NO:14/A
 02323741111
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 HEKİMOĞLU ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MH. 286/10 SK. NO:5/B
 KENT TIP MERKEZİ BAYRAKLI YANI
 02329991808
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 DEMİRKAN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-3 MAH.129. SOK.NO:1/A
 TÜRKAN ÖZİLHAN HASTANESİ YANI
 02323755247
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 BÜYÜK İZMİR ECZANESİ - BOZYAKA

 SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:110/A
 02322627757
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 ÖNCÜ ECZANESİ - BUCA 1

 VALİ RAHMİ BEY MAH. 317 SOK. NO:136-138/A
 02324484878
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 CEYLAN ECZANESİ - BUCA 2

 ATATÜRK MH. 206/13 SOK. NO:5/B
 BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ KARŞISI
 02324541651
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 DİVA ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 RAFET PAŞA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:217/D
 02323735668
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 ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
 2326731088
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 TEZCAN ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FAHRETTIN PASA MH. 2222/1 SK. NO:4
 02327120259
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 REİSDERE ECZANESİ - ÇEŞME

 ÇEŞME REİSDERE MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:44
 02327171040
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 DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A
 HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI
 02328390004
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 DEMİR ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. 8229/1 SOK. NO:11/A(KENT ACIBADEM HASTANE KARŞISI )
 02323860607
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 YENİ MERKEZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. ESKİ HAVAALANI CAD. NO:39/C
 05451003500
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 BIRSEN ECZANESİ - DİKİLİ

 ISMET PASA MAH S.SAMI AKBULUT CAD. NO:46/A DIKILI/IZMIR
 02326713510
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 BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
 02328126035
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 DERYA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALİ FUAT CEBESOY MAH. ESKİİZMİR NO:528/1A
 YIKIK CAMİİ KARŞISI
 02322710606
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 ZAFERTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:11/A
 02322615959
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 TIJEN ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UFUK MAH.ÇAKMAK CAD.NOI:196 ISÇI EVLERI BUCA-IZMIR
 İŞÇİEVLERİ UFUK KARAKOL YANI
 02324267767
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 GAZI ECZANESİ - GAZİEMİR

 ATIFBEY MAH. ÖNDER CD.28/E
 Gaziemir Belediyesi Karşısı
 02322517088
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 SENER ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 649/7 SK. NO:30 GÖKSU MAH.
 2322765700
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 IRMAK ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZEYBEK MAH. 2388 SOK. NO:4/A
 02324578080
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 ÖZDERE MERKEZ ECZANESİ - ÖZDERE

 ÇUKURALTI MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:83/J ÖZDERE
 0553 708 35 53
 05537083553
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 ADA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 POSTACILAR MAH. 7664 SOK. NO:36/B
 02323632484
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 GÜZELBAHÇE ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MH. İSTİKBAL CD. NO:32/B
 02322340028
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 BERK ÖKTEM ECZANESİ - HATAY

 HATAY/NOKTA 131 SK NO:89
 24 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI
 02322432277
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 İLKBAHAR ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:287/B
 02322593559
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 PORTAKAL ECZANESİ - KARABAĞLAR

 GÜNALTAY MAH. 4811 SOK. NO:29
 02322106070
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 AK ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 1728 SOKAK NO:1/C KARSIYAKA/IZMIR
 1728 SOK NO:1-C KİLİSE SOKAĞI GİRİŞİ
 02323683534
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 UĞURUM ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHARİYE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:102/A
 02329995350
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 UMAY ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MAH. GİRNE BULV. NO:71/A
 02323230203
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 AKGÜL ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 NERGİZ MAH. 2002 SOK. NO:6/A
 02323689661
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 YENİ HASTANE YAZARLAR ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SEKİZ EYLÜL MH. KIROVASI KÜME EVLERİ NO:79/A
 02328789199
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 YAZGAN ECZANESİ - KINIK

 FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR
 02326880607
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 DEVA ECZANESİ - KİRAZ

 HOCA IBRAHIM CD.3
 2325723162
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 ÖZGÜLER ECZANESİ - MENDERES

 KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CAD. NO:91-93B
 MENDERES ANA CADDE ÜZERİNDE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI YANINDA
 02327824041
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 EMİRALEM ECZANESİ - MENEMEN

 ESATPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:144 MENEMEN/IZMIR
 02328321433
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 NİL SEL ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 7124 SOK. NO:4FD
 02329990353
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 İPEK ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. 95 SOK. NO:3/E
 02322854225
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 YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
 0536 721 87 87
 02327378383
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 YENİ GÜLER ECZANESİ - NARLIDERE

 MITHATPASA CAD. 301/C
 NARLIDEREDE TURŞUCU HASAN AMCA BİTİŞİĞİ
 02322392161
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 PINAR ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:2/1-B
 50.yıl ortaokulunun aşağı sırasında solda
 02325451272
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 KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
 02324786606
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 NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
 02322813808
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 AKKAYA ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 CAMİKEBİR MH. 50 SK. NO:1/A SEFERİHİSAR İZMİR
 SEFERİHİSAR MERKEZDE İŞBANKASI KARŞISINDAKİ ATATÜRK PARKININ KARŞISINDA ( YANIMDA DÖNER35 VAR)
 02327434678
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 ITIR ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH.TAHSIN BASARAN CAD. 3/1A
 02328926227
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 FORBES ECZANESİ - ŞİRİNYER

 EFELER MAH.313 SOK.NO.5/B SIRINYER BUCA-IZMIR
 2324526896
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 ESİN ECZANESİ - TİRE

 YENİ MAH. BELEDİYE HANI CAD. NO:15/D
 02325121278
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 TEPEKÖY ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TEPEKÖY MH. AYDIN CD. NO:334/D
 02328562515
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 CANSU ECZANESİ - TORBALI

 TORBALI MH. METROPOLİS BULVARI NO:114-A
 KİPA YOLU ÜZERİNDE,ŞAHİN SİMİTİN ÇAPRAZI
 02329993770
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 ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
 02327664043
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 ÇINAR ECZANESİ - URLA

 YENİCE MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:19/A
 02327541935
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 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
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 UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
 02327554279
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 ZENCEFİL ECZANESİ - ÜÇYOL

 BAHÇELİEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:175/A
 02329664046
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 AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
 02328148200
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 YENI KARTAL ECZANESİ - YENİŞEHİR

 1140 SOK.NO:12/G ZEYTINLIK
 2324570040
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 GÖZDE ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 9033 SOK. NO:21/A YESILYURT
 2322454042
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Editör: Engin Keskin