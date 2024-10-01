İzmir'de bugün(1 Ekim Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 1 Ekim'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 1 Ekim Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
BERKAY ECZANESİ - ALİAĞA
KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:68/A
HÜKÜMET KONAĞI CD. TIBMED YANI
02326161311
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DUYGU ECZANESİ - ALSANCAK
MİMAR SİNAN MAH. ALİ ÇETİNKAYA BULVARI NO:63/A
02324831263
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ASRIN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
SAIR ESREF BULVARI NO:13/A
02324461310
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ALTINDAG ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPAŞA CD. 193/A
02324334601
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ÖZLEMİN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:88/A
02323441111
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YILDIRIM ECZANESİ - AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD.NO:44/D
BAŞDAŞ MARKETTEN 50 METRE YUKARIDA SAĞDA
02328547202
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EGENUR ECZANESİ - BALÇOVA
FEVZİ ÇAKMAK MAH. ATA CAD. NO:152/A
02322789581
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ECEM ECZANESİ - BASIN SİTESİ
BASINSİTESİ MAH. GAZETECİ HASAN TAHSİN CAD. NO:186/A
02322438777
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BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR
SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A
SAĞLIK OCAĞI YANI
2325817516
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BAYRAKLI ECZANESİ - BAYRAKLI
BAYRAKLI MAH. ORD. PROF. DR. EKREM AKURGAL SOK. NO:34/A
SEVGİYOLU ÖZŞANAL'IN YANI
02323717140
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EMNIYET ECZANESİ - BERGAMA
ERTUGRUL MAH. CUMHURIYET CAD.NO:61
HÜKÜMET CD. ÖZEL İDARE İŞ HANI ZEMİN KAT
02326331573
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GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
02325926868
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YENİ BORNOVA ECZANESİ - BORNOVA 1
ERZENE MAH. 1. SOKAK NO:4/A BORNOVA
02323390309
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ÜNİVERSİTE ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MH. ÜNİVERSİTE CD. NO:14/A
02323741111
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HEKİMOĞLU ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MH. 286/10 SK. NO:5/B
KENT TIP MERKEZİ BAYRAKLI YANI
02329991808
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DEMİRKAN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-3 MAH.129. SOK.NO:1/A
TÜRKAN ÖZİLHAN HASTANESİ YANI
02323755247
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BÜYÜK İZMİR ECZANESİ - BOZYAKA
SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:110/A
02322627757
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ÖNCÜ ECZANESİ - BUCA 1
VALİ RAHMİ BEY MAH. 317 SOK. NO:136-138/A
02324484878
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CEYLAN ECZANESİ - BUCA 2
ATATÜRK MH. 206/13 SOK. NO:5/B
BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ KARŞISI
02324541651
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DİVA ECZANESİ - ÇAMDİBİ
RAFET PAŞA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:217/D
02323735668
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ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI
ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
2326731088
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TEZCAN ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
FAHRETTIN PASA MH. 2222/1 SK. NO:4
02327120259
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REİSDERE ECZANESİ - ÇEŞME
ÇEŞME REİSDERE MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:44
02327171040
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DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A
HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI
02328390004
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DEMİR ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. 8229/1 SOK. NO:11/A(KENT ACIBADEM HASTANE KARŞISI )
02323860607
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YENİ MERKEZ ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. ESKİ HAVAALANI CAD. NO:39/C
05451003500
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BIRSEN ECZANESİ - DİKİLİ
ISMET PASA MAH S.SAMI AKBULUT CAD. NO:46/A DIKILI/IZMIR
02326713510
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BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
02328126035
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DERYA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALİ FUAT CEBESOY MAH. ESKİİZMİR NO:528/1A
YIKIK CAMİİ KARŞISI
02322710606
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ZAFERTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:11/A
02322615959
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TIJEN ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MAH.ÇAKMAK CAD.NOI:196 ISÇI EVLERI BUCA-IZMIR
İŞÇİEVLERİ UFUK KARAKOL YANI
02324267767
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GAZI ECZANESİ - GAZİEMİR
ATIFBEY MAH. ÖNDER CD.28/E
Gaziemir Belediyesi Karşısı
02322517088
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SENER ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
649/7 SK. NO:30 GÖKSU MAH.
2322765700
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IRMAK ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZEYBEK MAH. 2388 SOK. NO:4/A
02324578080
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ÖZDERE MERKEZ ECZANESİ - ÖZDERE
ÇUKURALTI MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:83/J ÖZDERE
0553 708 35 53
05537083553
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ADA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
POSTACILAR MAH. 7664 SOK. NO:36/B
02323632484
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GÜZELBAHÇE ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MH. İSTİKBAL CD. NO:32/B
02322340028
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BERK ÖKTEM ECZANESİ - HATAY
HATAY/NOKTA 131 SK NO:89
24 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI
02322432277
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İLKBAHAR ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:287/B
02322593559
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PORTAKAL ECZANESİ - KARABAĞLAR
GÜNALTAY MAH. 4811 SOK. NO:29
02322106070
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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AK ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
1728 SOKAK NO:1/C KARSIYAKA/IZMIR
1728 SOK NO:1-C KİLİSE SOKAĞI GİRİŞİ
02323683534
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UĞURUM ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHARİYE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:102/A
02329995350
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UMAY ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. GİRNE BULV. NO:71/A
02323230203
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AKGÜL ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
NERGİZ MAH. 2002 SOK. NO:6/A
02323689661
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YENİ HASTANE YAZARLAR ECZANESİ - KEMALPAŞA
SEKİZ EYLÜL MH. KIROVASI KÜME EVLERİ NO:79/A
02328789199
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YAZGAN ECZANESİ - KINIK
FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR
02326880607
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DEVA ECZANESİ - KİRAZ
HOCA IBRAHIM CD.3
2325723162
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ÖZGÜLER ECZANESİ - MENDERES
KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CAD. NO:91-93B
MENDERES ANA CADDE ÜZERİNDE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI YANINDA
02327824041
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EMİRALEM ECZANESİ - MENEMEN
ESATPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:144 MENEMEN/IZMIR
02328321433
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NİL SEL ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 7124 SOK. NO:4FD
02329990353
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İPEK ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. 95 SOK. NO:3/E
02322854225
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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
0536 721 87 87
02327378383
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YENİ GÜLER ECZANESİ - NARLIDERE
MITHATPASA CAD. 301/C
NARLIDEREDE TURŞUCU HASAN AMCA BİTİŞİĞİ
02322392161
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PINAR ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:2/1-B
50.yıl ortaokulunun aşağı sırasında solda
02325451272
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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
02324786606
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NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
02322813808
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AKKAYA ECZANESİ - SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR MH. 50 SK. NO:1/A SEFERİHİSAR İZMİR
SEFERİHİSAR MERKEZDE İŞBANKASI KARŞISINDAKİ ATATÜRK PARKININ KARŞISINDA ( YANIMDA DÖNER35 VAR)
02327434678
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ITIR ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH.TAHSIN BASARAN CAD. 3/1A
02328926227
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FORBES ECZANESİ - ŞİRİNYER
EFELER MAH.313 SOK.NO.5/B SIRINYER BUCA-IZMIR
2324526896
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ESİN ECZANESİ - TİRE
YENİ MAH. BELEDİYE HANI CAD. NO:15/D
02325121278
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TEPEKÖY ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
TEPEKÖY MH. AYDIN CD. NO:334/D
02328562515
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CANSU ECZANESİ - TORBALI
TORBALI MH. METROPOLİS BULVARI NO:114-A
KİPA YOLU ÜZERİNDE,ŞAHİN SİMİTİN ÇAPRAZI
02329993770
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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
02327664043
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ÇINAR ECZANESİ - URLA
YENİCE MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:19/A
02327541935
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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
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UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
02327554279
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ZENCEFİL ECZANESİ - ÜÇYOL
BAHÇELİEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:175/A
02329664046
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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
02328148200
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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
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YENI KARTAL ECZANESİ - YENİŞEHİR
1140 SOK.NO:12/G ZEYTINLIK
2324570040
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GÖZDE ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
9033 SOK. NO:21/A YESILYURT
2322454042
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