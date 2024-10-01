İzmir'de bugün(1 Ekim Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 1 Ekim'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 1 Ekim Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BERKAY ECZANESİ - ALİAĞA

KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:68/A

HÜKÜMET KONAĞI CD. TIBMED YANI

02326161311

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DUYGU ECZANESİ - ALSANCAK

MİMAR SİNAN MAH. ALİ ÇETİNKAYA BULVARI NO:63/A

02324831263

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ASRIN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

SAIR ESREF BULVARI NO:13/A

02324461310

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ALTINDAG ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMALPAŞA CD. 193/A

02324334601

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ÖZLEMİN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:88/A

02323441111

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YILDIRIM ECZANESİ - AYRANCILAR

FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD.NO:44/D

BAŞDAŞ MARKETTEN 50 METRE YUKARIDA SAĞDA

02328547202

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EGENUR ECZANESİ - BALÇOVA

FEVZİ ÇAKMAK MAH. ATA CAD. NO:152/A

02322789581

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ECEM ECZANESİ - BASIN SİTESİ

BASINSİTESİ MAH. GAZETECİ HASAN TAHSİN CAD. NO:186/A

02322438777

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BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A

SAĞLIK OCAĞI YANI

2325817516

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BAYRAKLI ECZANESİ - BAYRAKLI

BAYRAKLI MAH. ORD. PROF. DR. EKREM AKURGAL SOK. NO:34/A

SEVGİYOLU ÖZŞANAL'IN YANI

02323717140

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EMNIYET ECZANESİ - BERGAMA

ERTUGRUL MAH. CUMHURIYET CAD.NO:61

HÜKÜMET CD. ÖZEL İDARE İŞ HANI ZEMİN KAT

02326331573

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GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18

02325926868

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YENİ BORNOVA ECZANESİ - BORNOVA 1

ERZENE MAH. 1. SOKAK NO:4/A BORNOVA

02323390309

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ÜNİVERSİTE ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MH. ÜNİVERSİTE CD. NO:14/A

02323741111

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HEKİMOĞLU ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROĞLU MH. 286/10 SK. NO:5/B

KENT TIP MERKEZİ BAYRAKLI YANI

02329991808

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DEMİRKAN ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

EVKA-3 MAH.129. SOK.NO:1/A

TÜRKAN ÖZİLHAN HASTANESİ YANI

02323755247

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BÜYÜK İZMİR ECZANESİ - BOZYAKA

SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:110/A

02322627757

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ÖNCÜ ECZANESİ - BUCA 1

VALİ RAHMİ BEY MAH. 317 SOK. NO:136-138/A

02324484878

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CEYLAN ECZANESİ - BUCA 2

ATATÜRK MH. 206/13 SOK. NO:5/B

BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ KARŞISI

02324541651

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DİVA ECZANESİ - ÇAMDİBİ

RAFET PAŞA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:217/D

02323735668

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ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR

2326731088

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TEZCAN ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

FAHRETTIN PASA MH. 2222/1 SK. NO:4

02327120259

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REİSDERE ECZANESİ - ÇEŞME

ÇEŞME REİSDERE MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:44

02327171040

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DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A

HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI

02328390004

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DEMİR ECZANESİ - ÇİĞLİ

ATAŞEHİR MAH. 8229/1 SOK. NO:11/A(KENT ACIBADEM HASTANE KARŞISI )

02323860607

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YENİ MERKEZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

ATAŞEHİR MAH. ESKİ HAVAALANI CAD. NO:39/C

05451003500

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BIRSEN ECZANESİ - DİKİLİ

ISMET PASA MAH S.SAMI AKBULUT CAD. NO:46/A DIKILI/IZMIR

02326713510

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BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32

02328126035

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DERYA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ALİ FUAT CEBESOY MAH. ESKİİZMİR NO:528/1A

YIKIK CAMİİ KARŞISI

02322710606

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ZAFERTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA

GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:11/A

02322615959

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TIJEN ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UFUK MAH.ÇAKMAK CAD.NOI:196 ISÇI EVLERI BUCA-IZMIR

İŞÇİEVLERİ UFUK KARAKOL YANI

02324267767

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GAZI ECZANESİ - GAZİEMİR

ATIFBEY MAH. ÖNDER CD.28/E

Gaziemir Belediyesi Karşısı

02322517088

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SENER ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

649/7 SK. NO:30 GÖKSU MAH.

2322765700

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IRMAK ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ZEYBEK MAH. 2388 SOK. NO:4/A

02324578080

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ÖZDERE MERKEZ ECZANESİ - ÖZDERE

ÇUKURALTI MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:83/J ÖZDERE

0553 708 35 53

05537083553

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ADA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

POSTACILAR MAH. 7664 SOK. NO:36/B

02323632484

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GÜZELBAHÇE ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

YALI MH. İSTİKBAL CD. NO:32/B

02322340028

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BERK ÖKTEM ECZANESİ - HATAY

HATAY/NOKTA 131 SK NO:89

24 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI

02322432277

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İLKBAHAR ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:287/B

02322593559

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PORTAKAL ECZANESİ - KARABAĞLAR

GÜNALTAY MAH. 4811 SOK. NO:29

02322106070

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SAADET ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A

5077069791

02327313397

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AK ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

1728 SOKAK NO:1/C KARSIYAKA/IZMIR

1728 SOK NO:1-C KİLİSE SOKAĞI GİRİŞİ

02323683534

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UĞURUM ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHARİYE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:102/A

02329995350

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UMAY ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

BOSTANLI MAH. GİRNE BULV. NO:71/A

02323230203

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AKGÜL ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

NERGİZ MAH. 2002 SOK. NO:6/A

02323689661

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YENİ HASTANE YAZARLAR ECZANESİ - KEMALPAŞA

SEKİZ EYLÜL MH. KIROVASI KÜME EVLERİ NO:79/A

02328789199

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YAZGAN ECZANESİ - KINIK

FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR

02326880607

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DEVA ECZANESİ - KİRAZ

HOCA IBRAHIM CD.3

2325723162

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ÖZGÜLER ECZANESİ - MENDERES

KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CAD. NO:91-93B

MENDERES ANA CADDE ÜZERİNDE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI YANINDA

02327824041

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EMİRALEM ECZANESİ - MENEMEN

ESATPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:144 MENEMEN/IZMIR

02328321433

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NİL SEL ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

30 AĞUSTOS MAH. 7124 SOK. NO:4FD

02329990353

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İPEK ECZANESİ - MİTHATPAŞA

GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. 95 SOK. NO:3/E

02322854225

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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1

0536 721 87 87

02327378383

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YENİ GÜLER ECZANESİ - NARLIDERE

MITHATPASA CAD. 301/C

NARLIDEREDE TURŞUCU HASAN AMCA BİTİŞİĞİ

02322392161

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PINAR ECZANESİ - ÖDEMİŞ

ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:2/1-B

50.yıl ortaokulunun aşağı sırasında solda

02325451272

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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI

02324786606

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NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ

02322813808

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AKKAYA ECZANESİ - SEFERİHİSAR

CAMİKEBİR MH. 50 SK. NO:1/A SEFERİHİSAR İZMİR

SEFERİHİSAR MERKEZDE İŞBANKASI KARŞISINDAKİ ATATÜRK PARKININ KARŞISINDA ( YANIMDA DÖNER35 VAR)

02327434678

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ITIR ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH.TAHSIN BASARAN CAD. 3/1A

02328926227

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FORBES ECZANESİ - ŞİRİNYER

EFELER MAH.313 SOK.NO.5/B SIRINYER BUCA-IZMIR

2324526896

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ESİN ECZANESİ - TİRE

YENİ MAH. BELEDİYE HANI CAD. NO:15/D

02325121278

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TEPEKÖY ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

TEPEKÖY MH. AYDIN CD. NO:334/D

02328562515

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CANSU ECZANESİ - TORBALI

TORBALI MH. METROPOLİS BULVARI NO:114-A

KİPA YOLU ÜZERİNDE,ŞAHİN SİMİTİN ÇAPRAZI

02329993770

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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.

02327664043

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ÇINAR ECZANESİ - URLA

YENİCE MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:19/A

02327541935

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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C

02327432233

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UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A

02327554279

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ZENCEFİL ECZANESİ - ÜÇYOL

BAHÇELİEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:175/A

02329664046

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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR

02328148200

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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR

05322000488

02326287143

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YENI KARTAL ECZANESİ - YENİŞEHİR

1140 SOK.NO:12/G ZEYTINLIK

2324570040

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GÖZDE ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

9033 SOK. NO:21/A YESILYURT

2322454042

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