HABEREKSPRES- İZSU, 11 Eylül 2025’te İzmir’in 7 ilçesinde bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle gece saatlerinde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu.
İzmir’de 11 Eylül Perşembe günü su kesintisi yaşanacak ilçeler
İZSU Genel Müdürlüğü, 11 Eylül 2025 Perşembe günü, İzmir’in 7 ilçesinde bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Su kesintileri gece saat 23.00 ile 05.00 arasında yapılacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle;
Karşıyaka / İzmir elektrik kesintisi
Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar, Zübeyde Hanım.
Çiğli / İzmir elektrik kesintisi
Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni.
Bayraklı / İzmir elektrik kesintisi
-
Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar.
Menemen / İzmir elektrik kesintisi
29 Ekim, 9 Eylül, İstiklal, Gazi, 30 Ağustos, Kemal Atatürk, Ulus, Zeytinlik, İncirli Pınar, Gölcük, Irmak, İsmet İnönü, Uğur Mumcu, Ulukent, Cumhuriyet, Yahşelli, Yeşilpınar.
Bornova / İzmir elektrik kesintisi
Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt.
Gaziemir / İzmir elektrik kesintisi
Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer.
Menderes / İzmir elektrik kesintisi
Görece, Ata, Hürriyet, Cumhuriyet.