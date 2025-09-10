HABEREKSPRES- İzmir’de 11 Eylül 2025’te bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 91 noktada planlı elektrik kesintisi yapılacak. İşte ilçe ilçe kesinti saatleri...
İzmir’de 11 Eylül elektrik kesintisi listesi
GDZ Elektrik İzmir’de 11 Eylül 2025 Perşembe günü, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 91 farklı noktada elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintiler sabah saatlerinden başlayıp akşam saatlerine kadar sürecek. İşte ilçe ilçe detaylar:
Bayındır
-
Balcılar Köyü İç Yolu – 09:00 - 17:00
-
Osmanlar Köyü İç Yolu – 09:00 - 17:00
-
Dernekli Köyü İç Yolu – 09:00 - 17:00
-
Arıkbaşı, Çiftçigediği, Kızılcaova – 10:00 - 12:00
-
Hasköy, Yeniçiftlik, Çırpı Cami – 10:00 - 12:00
-
Demircilik, Fatih, Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Hatay, Kurt, Elifli, Çamlıbel, Orta, Sadıkpaşa, Yeni, Yenice, Söğütören, Yeşilova, Tokatbaşı, Fırınlı, Karahalilli, Kızılcaağaç, Atatürk, Bıyıklar, Camii, Çınar – 11:00 - 13:00
Menemen
-
Karaorman – 01:00 - 06:00
Gaziemir
-
Gazi Mahallesi (Kemal Reis Cd. ve bağlantılı sokaklar) – 09:00 - 15:00
Dikili
-
İncecikler, Alacalar, Çakırlar, Kadriye, Kapıkaya, Selçuk, Tiyelti, Yerlitahtacı, Çağlan – 10:00 - 16:00
Güzelbahçe
-
Çamlı, Yenice, Yelki – 10:00 - 11:00
-
Kahramandere – 09:00 - 12:00
-
Yelki (2469, 2471, 2482 sokaklar ve çevresi) – 13:00 - 17:00
Bergama
-
Bekirler, İsmailli, Hacılar, Öksüzler, Kocaköy, Kocahaliller, Tavukçukuru, Rahmanlar – 09:30 - 15:30
Konak
-
Kültür Mahallesi (Plevne Blv., Talatpaşa Blv., çevre sokaklar) – 10:00 - 16:00
-
Çınartepe, Çamkule – 09:00 - 15:00
Tire
-
Topalak, Toparlar, Çukurköy, Başköy, Armutlu, Akmescit, Yemişler, Kaplan, Turan, Musalar, Ortaköy, Somak, Hisarlık – 09:00 - 17:00
-
Peşrefli, Sarılar, Gökçen, Saruhanlı, Eğridere, Dereli, Çobanköy, Kahrat, Yeğenli, Yenişehir, Çiniyeri, Kireli, Küçükkemerdere, Kürdüllü, Küre, Küçükören, Çayır, Çamlıca, Bozcayaka, Balabanlı, Kazanlı, Hamam, Güney, Demirdere, Osmancık, Kocaaliler, Kızılcahavlu, Kırtepe – 12:00 - 14:00
Karaburun
-
Merkez (Atatürk Cd., Cumhuriyet Cd., İstiklal Sk. ve çevresi) – 10:00 - 16:00
Ödemiş
-
Bozdağ – 09:00 - 17:00
-
Birgi, Bucak, Gerçekli, Üçkonak, Kutlubeyler, Cevizalan – 09:00 - 17:00
-
Süleyman Demirel Mahallesi – 09:30 - 17:30
Menderes
-
Küner, Altıntepe, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Şaşal, Keler, Develi – 09:00 - 16:00
-
Keler, Şaşal – 09:00 - 16:00
Balçova
-
Fevzi Çakmak Mahallesi – 09:00 - 12:00
Aliağa
-
Yeni Mahalle – 09:00 - 17:00
Foça
-
Kozbeyli – 09:00 - 17:00
Karabağlar
-
Umut, Gazi Mahalleleri – 10:00 - 16:00
Karşıyaka
-
Aksoy Mahallesi – 09:00 - 15:00
