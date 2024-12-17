Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İzmir'de 17 Aralık Salı günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklığı öğle saatlerinde 15 derece olarak ölçülecek. Sabah ve akşam saatlerinde ise sıcaklık 8 ila 10 derece arasında seyredecek.

Nem oranı sabah saatlerinde %66 iken, akşam saatlerinde %87'ye kadar çıkacak. Rüzgar hızında önemli bir değişim beklenmezken, ortalama hız 2 ila 7 km/sa arasında olacak. Öğle saatlerinde rüzgarın kuzeydoğudan, akşam ise güneybatıdan eseceği tahmin ediliyor.

İzmir 5 günlük hava tahmini

Yetkililer, gün boyunca sıcaklık farklarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava etkili olacağından vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.