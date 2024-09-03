İzmir'de 2 kişiyi öldüren ve 2 kişiyi yaralayan zanlının, sadece 2 gün içinde 6 farklı olaya karıştığı belirlendi. Zanlının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri, cinayet, yaralama, gasp ve gasp teşebbüsü gibi çeşitli suçları işlediğini ortaya koydu.

Zanlının suç geçmişi ve olayların detayları

İzmir'in Torbalı, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde toplam 6 suç olayına karıştığı belirlenen Bülent Ş. (42), Menderes'te yapılan polis operasyonuyla yakalandı ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlının, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen cinayet, yaralama ve gasp olaylarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Cinayet ve gasp olayları

Bülent Ş'nin, 31 Ağustos'ta Torbalı ilçesinde cezaevinden eski arkadaşı olan taksi şoförü Arif Karabacak'ı tabancayla öldürdüğü belirtildi. Aynı gün, bir sürücüyü silahla tehdit ederek hafif ticari aracını gasbeden zanlının, bir markette 16 yaşındaki çalışan İlayda Aygar'ı yaralayıp marketi yağmaladığı belirlendi.

1 Eylül'de Karabağlar'da banka şubesinden çıkan bir kişiyi gasbetmeye çalışan zanlının, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, girişimde başarısız olduktan sonra elinde silahla kaçtığı görüldü. Aynı gün içinde, Karabağlar’daki Paşaköprü Mezarlığı’nda Engin Ket'i (42) tabancayla öldüren ve otomobilini gasbeden zanlının, mezarlıktan ayrılırkenki görüntüleri de ortaya çıktı.

Uyuşturucu ve alkol etkisi altında

Güvenlik kameralarında, Bülent Ş'nin 1 Eylül'de Gaziemir'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında C.Ü'ye (26) tabancayla ateş ederek yaraladığı ve otomobilini gasbederek kaçtığı tespit edildi. Zanlının, emniyetteki ifadesinde, olayları uyuşturucu ve alkol etkisi altında gerçekleştirdiğini, saldırdığı kişileri tanımadığını ve gasp eylemlerinin uyuşturucu parası için yapıldığını söylediği öğrenildi.