İzmir'de 20 Eylül Cuma günü sıcaklık değerleri gün içinde değişkenlik gösteriyor. Sabah saatlerinde serin bir hava beklenirken, öğleye doğru sıcaklıklar yükseliyor. İşte günün saatlik hava durumu tahmini:
- Sabah 06.00 - 09.00: Hava sıcaklığı 22°C, hissedilen sıcaklık ise aynı. Nem oranı %65 seviyesinde, rüzgar saatte ortalama 10 km hızla esecek. Maksimum rüzgar hızı ise 19 km/s.
- Sabah 09.00 - 12.00: Sıcaklık 27°C'ye yükseliyor ve hissedilen sıcaklık da 27°C. Nem oranı %45'e düşüyor, rüzgar saatte ortalama 13 km hızla esecek ve rüzgarın en yüksek hızı 23 km/s olacak.
- Öğle 12.00 - 15.00: Günün en yüksek sıcaklığı 29°C, hissedilen sıcaklık ise 30°C. Nem oranı %49, rüzgar hızlanarak ortalama 21 km/s'ye çıkıyor. Maksimum rüzgar hızı ise 33 km/s olacak.
- Öğleden sonra 15.00 - 18.00: Sıcaklık 26°C'ye düşecek, hissedilen sıcaklık 26°C. Nem oranı %50, rüzgar saatte 20 km hızla esecek, maksimum hızı ise 37 km/s'yi bulacak.
- Akşam 18.00 - 21.00: Sıcaklık düşmeye başlıyor, 24°C'ye gerilerken hissedilen sıcaklık da aynı kalıyor. Nem oranı %68'e çıkıyor, rüzgar saatte ortalama 9 km hızla esecek. Maksimum rüzgar hızı ise 32 km/s.
- Gece 21.00 - 24.00: Gece saatlerinde sıcaklık 22°C olacak, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Nem oranı %65, rüzgar saatte 9 km hızla esecek ve maksimum hız 17 km/s olarak kaydedilecek.
İzmir'de 20 Eylül Cuma günü sıcaklıklar, rüzgarın da etkisiyle gün içinde farklılık gösterirken, özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların zirveye çıkması bekleniyor. Rüzgar hızındaki artış, sıcaklığın hissedilir derecede etkisini değiştirecek.
Editör: Engin Keskin