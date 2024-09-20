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İzmir'de 20 Eylül Cuma günü sıcaklıklar, rüzgarın da etkisiyle gün içinde farklılık gösterirken, özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların zirveye çıkması bekleniyor. Rüzgar hızındaki artış, sıcaklığın hissedilir derecede etkisini değiştirecek.

İzmir'de 20 Eylül Cuma günü sıcaklık değerleri gün içinde değişkenlik gösteriyor. Sabah saatlerinde serin bir hava beklenirken, öğleye doğru sıcaklıklar yükseliyor. İşte günün saatlik hava durumu tahmini:

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